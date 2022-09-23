У Майка Тайсона – серьезные проблемы со здоровьем

Близкие же говорят, что у спортсмена биполярное аффективное расстройство Фото: REUTERS

Свою спортивную карьеру Майк Тайсон завершил в 2010 году. Тогда, чтобы не пропасть с телеэкранов, легендарный боксер стал рассказывать поклонникам о своем тернистом пути в спорте: его стендап-спектакль так и назывался «Правда Майка Тайсона».

Спортсмен не скрывал ничего от фанатов. Он смело говорил о проблемах с законом, которые были у него в подростковом возрасте, о том, каких усилий ему стоило завоевывать чемпионские титулы.

- Я знаю, вы плохо обо мне говорите, - кричал со сцены Майк Тайсон. - И я буду делать так, чтобы вы обо мне говорили. Ваши внуки и дети будут знать меня. Я уж постараюсь, и меня не забудут. И правнуки будут говорить: «Вау, какая эксцентричная и причудливая личность!»

В детстве Тайсон страдал от постоянных нападок своих сверстников. Он был щуплым мальчишкой, и за это ему постоянно прилетало от старших ребят. Но однажды произошел случай, который перевернул его жизнь: Майк нашел на улице беспомощного голубя и взял его в руки. Но тут к нему подошел глава уличной банды, выхватил птицу из рук и оторвал ей голову. Будущий боксер пришел в ярость и набросился на обидчика. Их разняли, но молва быстро разошлась по району. Майка приняли в одну из уличных банд, а потом из обычной школы сослали в спецучреждение для трудных подростков, где он записался в боксерскую секцию.

В жизни Тайсона начался новый этап - он стал звездой ринга. За свою профессиональную карьеру Майк провел 58 поединков и потерпел всего два поражения. Последний бой был в 2005 году.

Но чем успешнее Майк Тайсон был на ринге, тем хуже была его обычная жизнь. У спортсмена из-за употребления наркотиков начались проблемы со здоровьем, позже его обвинили в изнасиловании, он сидел в тюрьме… Все это делало его еще более агрессивным.

В бое против Эвандера Холифилда Тайсон откусил ему часть правого уха. Его лишили боксерской лицензии. И на этом спортивная карьера Тайсона окончательно завершилась.

В августе 2022 года экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе начал передвигаться в инвалидном кресле. Он признался, что испытывает боль в пояснице и борется с ишиасом. Но подчеркнул, что это единственная его проблема со здоровьем.

Близкие же говорят, что у спортсмена биполярное аффективное расстройство. Именно поэтому он стремится к беспорядкам. Или бросается в другую крайность – к праведной жизни. Иначе как объяснить то, что Тайсон принял ислам, стал вегетарианцем, похудел и отказался от алкоголя.

«Мы все однажды умрем, - говорит Майк Тайсон. - Говорю себе, что мой срок годности очень скоро подойдет к концу».