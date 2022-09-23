Песков назвал истерической реакцию на частичную мобилизацию в России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы страны самостоятельно, не дожидаясь повесток, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Об этом сегодня сообщили в Генштабе Вооруженных Сил. И, кроме того, несколько депутатов Госдумы, уже больше пяти, по-моему, направили заявления и министру Шойгу, и спикеру Володину - о том, чтобы их отправили на фронт. Как бы вы это прокомментировали?

- С восхищением, гордимся такими людьми, конечно.

- А есть ли такие примеры в Кремле?

- Мне пока неизвестно о таких примерах.

- И еще один вопрос, - я не мог его не задать пресс-секретарю президента - это волнует многих моих знакомых. Вы, наверное, знаете, все-таки, в соцсетях разгоняется паника, публикуются дезы, фейки и так далее. Известно ли об этом в Кремле? И что вы посоветовали бы вот этим людям, которые, грубо говоря, истерят, что их сына-студента заберут в армию, бросят под танки...

- Слушайте, можно было бы еще как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (частичной мобилизации. - А.Г.).

Даже в первый день, потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что так же понятно и объяснимо.

Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня, все-таки, в соответствии с решениями Кабинета министров, были уже активированы все справочные информационные линии.

Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы, работают все телефоны.

Граждане обращаются, спрашивают, СМИ публикуют ответы Министерства обороны, военкомов.

Поэтому, сейчас нет дефицита в разъяснениях. И обеспечена возможность задавать вопросы.

А то, что появляются, конечно, какие-то такие провокационные сведения, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, - просто нужно трезво и вдумчиво, объективно к этому относиться, не поддаваясь этим провокационным попыткам…

- Спасибо вам.

- Пожалуйста.