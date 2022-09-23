Проекты про нейротехнологии, исторические комиксы, арт-выходные и велосипедные экскурсии: на соискание премии «Знание» поступило свыше 6000 заявок

Фото предоставлено пресс-службой российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» завершило прием заявок на участие в ежегодной просветительской Премии «Знание».

В этом году на звание «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендуют 6374 номинанта из 84 регионов России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик.

2022 год – рекордный по количеству заявок: к примеру, в прошлом году их было в два раза меньше, что говорит о растущем интересе к премии и ее престижности. География проекта – вся Россия. Больше всего участников, помимо традиционных Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга, заявлено из Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

По словам генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, сейчас в обществе наиболее востребованы просветительские проекты в области культуры и искусства, науки и истории, а также в социальной сфере.

- Многие проекты, номинированные на премию, направлены на сохранение и изучение историко-культурного наследия народов России: литературы, музыки, ремесел, традиций. Среди научно-просветительских проектов большое внимание уделяется изучению и освоению космоса, атомной энергетике, нейротехнологиям, - отметил Максим Древаль. - В историческом блоке наиболее популярна тема Великой Отечественной войны. Правдивое освещение исторических событий особенно необходимо детям и молодежи, поэтому важно, что среди заявок в данной номинации не только традиционные лекции, книги и просветительские фильмы, но и другие форматы, такие как мультимедийные проекты, виртуальные экскурсии по историческим местам, исторические комиксы, web-мультсериалы, блоги.

Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль (слева) и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фото предоставлено пресс-службой общества «Знание».

Подпись: генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль (слева) и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фото предоставлено пресс-службой общества «Знание».

Среди номинантов премии этого года — люди самых разных профессий и возрастов: учителя, журналисты, писатели библиотекари, воспитатели, врачи, нейропсихологи, искусствоведы, pr-специалисты, режиссеры, ученые, хореографы, фотографы, финансисты, экскурсоводы и многие другие.

В целом, просветители используют все более разнообразные способы для взаимодействия со своей аудиторией. Например, среди заявок встречаются такие необычные форматы, как региональные арт-выходные, этнокультурная образовательная сеть, флешмобы, «беговые» и велосипедные экскурсии.

К примеру, в прошлом году одним из финалистов премии стал проект - выставка-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа».

Авторы проекта с помощью мультимедийных комикс-проекций знакомили широкий круг посетителей экспозиции с главными событиями жизни князя Александра Невского, его подвигами и ролью в истории.

Выставка состояла из более чем 140 видеопроекций разного формата, дополненных красочным оракалом и художественными реконструкциями вооружения, военных кораблей, костюмов, городских пейзажей, храмов того времени. Выставка работала во всех 23 исторических парках «Россия – Моя История», 14 из которых располагаются в городах-миллионерах. Экспозицию посетило свыше 100 тысяч человек, в том числе 524 группы школьников.

В номинации «Культура и искусство» в 2021 году в финал вышел проект «Сказки для и про особенных детей» — это социальные сказки, герои которых отличаются от своего окружения: павлин-альбинос, карась-дальтоник, глухой волчонок. Проект призван мотивировать особенных детей и их родителей верить в лучшее будущее, расти и развиваться, не бояться показать себя обществу.

Еще один важный тренд — продвижение социально значимых проектов, нацеленных на молодежную аудиторию, в социальных сетях. Номинанты отмечают эти каналы коммуникации как наиболее эффективные для данной аудитории.

Заявки охватывают различные сферы: от экологии до образования, от спорта до музыки и культуры в целом, от религии до политики. Еще одна важная тема — помощь молодежи в выборе будущей специальности, что отчетливо прослеживается в многочисленных проектах, связанных с профориентацией.

Экология – тоже тренд, набирающий обороты из года в год. Например, одним из ярких проектов прошлого года, вышедших в финал в номинации «Социальная ответственность», стал проект «Чистая Арктика». Это комплексная программа развития Арктики и очистки арктических территорий от накопленного загрязнения с последующей переработкой отходов. В рамках проекта каждый желающий мог приехать в Арктику в качестве волонтера. Под эгидой проекта реализуются программы по поддержке детей, молодежи и коренных народов Арктики. Совместно с регионами проект разрабатывает инфраструктуру: арктические пляжи, культурные центры, арктические музеи. Проект призван повысить качество жизни граждан арктического региона и создать условия для развития его туристической привлекательности. В 2021 году в экспедициях в арктические территории приняли участие 2 250 волонтеров со всей страны.

По словам создателей, это первый масштабный опыт реализации одновременно экологической и просветительской миссии. Собираемые на арктических территориях отходы направляются на полную переработку, а часть из них используется для создания артинсталляций, которые станут частью арктических музеев.

Значительная доля заявок приходится на просветительскую деятельность с использованием информационных технологий. Это циклы онлайн-лекций, видео-уроки, онлайн-курсы, мобильные приложения.

Кстати

Лидером по количеству заявок стала номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» — на соискание премии в этой номинации поступило более 1000 заявок.

Другие популярные среди соискателей номинации — «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии», которая отмечает заслуги популяризаторов науки, и «За вклад в просвещение в сфере «Мы Вместе», которая учреждена для признания достижений в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни. Организаторы получили более 800 заявок в каждой из них.

Еще одна номинация с наибольшим числом участников — «За вклад в просвещение в сфере «История» (более 700 заявок).

Топ-10 российских регионов по количеству заявок на участие в просветительской Премии «Знание» в 2022 году:

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Краснодарский край;

Свердловская область;

Нижегородская область;

Новосибирская область;

Ростовская область;

Ставропольский край;

Челябинская область.

Важно!

Как определят победителей

На предварительном отборочном этапе заявки будут оцениваться экспертной комиссией из числа партнеров Российского общества «Знание».

Далее заявки рассмотрит экспертный совет, в который войдут более 150 авторитетных специалистов, среди которых проректоры вузов, предприниматели, руководители молодежных организаций, представители корпораций и руководители компаний, государственные деятели. По итогам работы экспертного совета будут сформированы шорт-листы, в которые попадут 76 номинантов.

В ноябре номинанты, вошедшие в шорт-листы, проведут очную защиту своих проектов и инициатив перед членами почетного жюри, куда приглашены выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства. На всех этапах отбора эксперты и почетное жюри будут оценивать претендентов, исходя из социальной значимости, масштаба и охвата, а также уникальности их просветительских инициатив.

Кроме того, в рамках народного онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Премии 10-25 ноября, россияне смогут выбрать лучшего просветителя и просветительский проект года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».

Всего будут определены 22 лауреата в 13 номинациях. Торжественная церемония вручения Премии «Знание» состоится в декабре в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Справка «КП»

Просветительская премия «Знание» — главная просветительская премия России, которая учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения.

Лауреатами премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей.

В прошлом году премия собрала свыше 3000 заявок из 80 регионов России. В состав Почетного жюри вошли помощник Президента РФ Владимир Мединский, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр культуры РФ Ольга Любимова, Министр науки и образования РФ Валерий Фальков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, актеры Владимир Машков и Константин Хабенский, кинорежиссер Карен Шахназаров, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и многие другие.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.