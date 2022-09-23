Ученые: у людей в стрессе возникают аномалии восприятия времени

Именно нашествие незнакомого человечеству коронавируса и меры, которые пришлось принимать для борьбы с ним, ученые называют основными причинами коллективной ментальной травмы Фото: Shutterstock

ЧАСЫ ИСПРАВНЫ, НО… СПЕШАТ ИЛИ ОТСТАЮТ

Это звучит почти мистически. «Искажения восприятия времени во время коллективной травмы» - так назвали свою научную статью (https://psycnet.apa.org/fulltext/2022-88055-001.html) исследователи Калифорнийского университета (США). Специалисты изучили психическое состояние более 11 тысяч человек из разных концов страны. Их просили рассказать о своих ощущениях и эмоциях в самый разгар пандемии COVID-19, осенью-зимой 2020 г. Именно нашествие незнакомого человечеству коронавируса и меры, которые пришлось принимать для борьбы с ним, ученые называют основными причинами коллективной ментальной травмы. Образно говоря, эти обстоятельства нанесли мощный удар по мозгу. И вот, какие обнаружились последствия.

- У более, чем половины (65%) участников исследования зафиксированы искажения восприятия времени. Это явление известно в психиатрической литературе как «временная дезинтеграция», уточняют авторы.

- Часть людей сообщила об ускорении или замедлении времени. Причем, это были вовсе не пациенты психиатрических отделений или тяжелые ковидные больные, попавшие в реанимацию.

- Многие пожаловались на слияние дней - будней и выходных.

- Люди часто сообщали, что ощущают неуверенность в будущем.

- Отмечено сосредоточение внимания на настоящем.

Последние два состояния выглядят, в общем-то, неудивительными. А вот «аномалии восприятия времени» звучит весьма необычно. Как они проявляются на практике? Нет ли их сейчас у нас с вами? О чем могут сигналить такие ощущения и какие могут быть последствия? Об этом мы поговорили с опытным врачом-психиатром, ведущим ютьюб-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артемом Гилевым.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ

- Артем Андреевич, как выглядит искажение восприятия времени в повседневной жизни? Вы в своей практике с таким сталкивались?

- Не только я, большинство людей сталкивается. И сразу успокою: это вовсе не обязательно симптом психического расстройства. Каждый может вспомнить, что у него были такие периоды. Например, когда вы рядом с любимым человеком или занимаетесь делом, которое вас захватывает. Раз - и время пролетело. Уже часа два прошло, а вы не заметили. Или, скажем, пациент на приеме у стоматолога, ему страшно или больно. Кажется, что каждая минута длится очень долго.

Психологии давно известен такой феномен: в определенные жизненные моменты восприятие времени теряется. Мы субъективно чувствуем, что оно течет медленнее или летит быстрее.

- Сейчас большинство из нас оказалось в очень непростой жизненной ситуации, люди нерничают, переживают. Судя по приведенному вами примеру, время в таких случаях именно замедляется? А его ускорение всегда связано с радостными событиями?

- Не всегда. Бывает по-разному. Если у человека тревожное расстройство и он чего-то очень ждет - как хорошего, так и плохого, ему часто кажется, что время течет медленнее, чем обычно. А когда ты спокоен, уравновешен, то обычно не возникает ощущения бесконечности дня.

! В целом, ярко выраженные и достаточно частые искажения восприятия времени чаще всего возникают у людей с тревожными и депрессивными расстройствами, отмечает эксперт.

О ПРЕДЕЛЕ ПРОЧНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Как показано в исследовании, после начала эпидемии даже те, кто еще не заболел, уже находились в тревожном состоянии, в ожидании заражения. После того, как человек перенес ковид, возрастает риск обострения всех психических расстройств, - продолжает Артем Гилев. - Сейчас с учетом текущей ситуации в стране и в мире такие состояния будут распространяться еще больше. При любых негативных изменениях в общественной жизни всегда возрастает количество расстройств психики. Особенно тревожных и депрессивных.

- Само по себе искажение восприятия времени чем чревато?

- Во-первых, это может доставлять человеку явный дискомфорт. Чем сильнее неприятные ощущения, тем больше усугубляется негативный фон. Человек может еще больше раздражаться, переживать, падать духом. Когда накапливается критическая масса подобных эмоций, количество может перейти в качество.

Дело в том, что у каждой нервной системы есть свой предел прочности. Когда груз внешних воздействий (по сути - стресс) перешагивает через эту границу, то нервная система начинает ломаться. Развиваются психические расстройства, которые раньше называли неврозами. Сейчас такой термин не используется, признан устаревшим. Мы говорим о тревожных и депрессивных расстройствах.

КОГДА ОТДЫХ НЕ СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ

- Участники исследования упоминают еще ощущение слияния дней. В частности, будней и выходных. Отчего такое может быть?

- Обычно такое характерно для усталости при однообразии жизни. Когда человеку все надоело, работа не интересна. Все становится неприятным и даже противным, и работа, и дом. В период пандемии количество таких жалоб выросло. При этом у кого-то неприятные ощущения реально остались на уровне усталости и эпизодических приступов плохого настроения. А у кого-то - переходит в депрессию. Самый явный признак того, что это случилось - когда человеку не удается отдохнуть. Он сходил в отпуск, поехал в санаторий, на море, на дачу. Вернулся, вышел на работу - а сил как не было, так и нет. Все равно все дни сливаются в один, ничего не помогает. Тогда нужно обращаться за медицинской помощью.

- В интернете часто можно встретить тест: мол, скорее всего, у вас депрессия, если подавленное настроение сохраняется беспричинно в течение двух недель. С точки зрения врача-психиатра это правильный критерий.

- Нет. При постановке диагноза мы не ориентируемся на время в качестве решающего фактора. А смотрим на комплекс симптомов и, главное, выясняем жизненные обстоятельства. У человека могут быть какие-то глубинные причины упадка настроения. И тогда подавленность может продолжаться гораздо дольше нескольких недель, не будучи симптомом депрессии. С другой стороны, если возникают, скажем, суицидальные мысли, то нет смысла ждать, чтобы они преследовали две недели. Тут нужно срочно обращаться к врачу.

- Авторы исследования пишут, что заметили у людей «сосредоточение внимания на настоящем» и неуверенность в будущем. Такие эмоции для чего характерны?

- Это очень нехороший симптом, характерный для депрессии. Человек не видит перспектив и смысла что-то планировать. По сути, это путь к появлению суицидальных мыслей.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Нужно ли ограничивать поток информации?

Авторы исследования отмечают: у людей развивались искажения восприятия времени и другие состояния, характерные для психических расстройств, «на фоне ежедневного воздействия средств массовой информации». То есть поток тревожных, негативных новостей объяснимо способствует усугублению стресса.

- Артем Андреевич, тут вроде как назревает совет: чтобы вам стало легче, ограничивайте поток информации, пореже читайте новости, а по ТВ смотрите лишь успокаивающие сериалы. Это правильный подход?

- Ну да, можно еще заткнуть уши. Или уехать в деревню без интернета и выбросить мобильный телефон. Я считаю, что это неправильный подход. Если вы хотите полноценно жить в современном мире, то нельзя уклоняться от информации. Нужно быть в курсе новостей. Другое дело, что стоит научиться их правильно воспринимать. Чтобы не сходить с ума, а вычленять важное для понимания. Знать, чему стоит доверять, а чему нет. Нужно развивать такие навыки (в каких-то случаях может помочь психотерапия, например. - Ред.), а не засовывать голову в песок.

БУДЬ В КУРСЕ

Самые тревожные симптомы, при которых нужно как можно быстрее обратиться к врачу

- Мысли о том, что пора закончить свою жизнь. «Даже если человек говорит так в пьяном состоянии - это уже очень тревожный звонок!», - подчеркивает психиатр Артем Гилев.

- Ощущение, что все дни превращаются в бессмысленный поток.

- Постоянное чувство усталости - не только физической, но и психологической, не проходящее после отдыха.