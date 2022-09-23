Россиянам могут отдать пенсионные накопления. Но лишь в «тяжелой ситуации»

Минфин готов отдавать гражданам пенсионные накопления в случае «тяжелых жизненных ситуаций». Это те самые накопления, которые у нас заморожены с 2014 года. Фото: Shutterstock

Минфин готов отдавать гражданам пенсионные накопления в случае «тяжелых жизненных ситуаций». Это те самые накопления, которые у нас заморожены с 2014 года.

Как сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, ведомство готовит перечень ситуаций, при которых люди получат право самостоятельно распорядиться этими пенсионными накоплениями, сейчас им не доступными до выхода на пенсию.

- Эти деньги лежат фактически без какой-то реальной возможности гражданину что-то с ними сделать, кроме как переводить из фонда в фонд, - заявил чиновник в кулуарах форума "Банки России - XXI век" в Казани. - Если у человека тяжелая жизненная ситуация, ему не до планов, что там будет через 20 лет, ему надо сегодня потратить на лечение, какого-то подобного рода вещи.

В общем, Минфин осознал, что «отчаянная ситуация», когда «эти там 150-200 тысяч» будут очень нужны, у россиянина может случиться гораздо раньше пенсии.

Для тех, кто запутался в наших многочисленных пенсионных реформах, преобразованиях и замораживаниях, и не понимает, о чем вообще мы тут говорим, - краткая предыстория вопроса.

О каких накоплениях речь?

Они есть у россиян 1967 года рождения и моложе. Был такой период, когда власти посчитали, что отчисления на будущую пенсию (их делает за нас в Пенсионный фонд работодатель) должны состоять из двух частей — страховой и накопительной. Размер страховых отчислений влияет на количество пенсионных баллов, исходя из которых потом и рассчитывается пенсия. Как-то увеличить страховую часть пенсии можно, разве что работая дольше и, до определенного потолка, за большую зарплату. И не соглашаясь на «деньги в конверте», с которых страховые взносы не платятся и пенсионные баллы не начисляются. Накопительную же часть предполагалось инвестировать и таким образом преумножать (если получится). У граждан был выбор между государственной управляющей компанией и частными пенсионными фондами.

В 2014 году лавочку с пенсионными накоплениями свернули. Все взносы, которые переводит за работника в пенсионный фонд работодатель, стали зачислять в счет страховой части пенсии. А пенсионные накопления заморозили.

Но это не значит, что сами эти накопления у граждан вообще отобрали. Они лежат там, где лежали, - в государственной кубышке или негосударственном пенсионном фонде. И даже иногда приносят некоторый доход. Ими в какой-то мере можно распоряжаться — не чаще раза в год переводить в другой фонд или управляющую компанию. А вот новые деньги в счет накопительной части пенсии с 2014 года не поступают.

Еще раз для ясности: пенсионные накопления есть у тех, кто 1967 года рождения и моложе и начал официальную трудовую деятельность не позже 2014 года. Эти деньги вы увидите, когда выйдите на пенсию. Если сумма небольшая — ее можно получить единовременно. Если существенная, за счет нее будет формироваться ежемесячная добавка к страховой пенсии. Наиболее характерная сумма, которую было реально «накопить» за время существования системы с накопительной частью пенсии, - те 150-200 тысяч рублей, которые упомянул Алексей Моисеев.

Зачем что-то теперь менять?

Наши финансовые власти давно мечтают побудить граждан как-то самих копить на будущую пенсию — в дополнение к существующей страховой системе. Но мотивы играть в такие игры с государством сейчас минимальны. Возможность что-то делать хотя бы с имеющимися пенсионными накоплениями — о которых в нынешней ситуации большинство людей вообще не помнит — могла бы как-то изменить ситуацию.

В конце лета в правительстве вроде бы обсуждалась идея дать возможность россиянам «приватизировать» свои пенсионные накопления. (https://www.kp.ru/daily/27442/4645129/) Сейчас пенсионные деньги — как бы собственность того пенсионного фонда, где они лежат. Он за вас решает, куда их вложить. «Приватизация» дала бы гражданину больше возможностей участвовать в этом процессе — например, выбирать из разных инвестиционных пакетов с разной стратегией. Впрочем, это интерпретации экспертов. Официальных разъяснений по поводу «приватизации» пенсионных накоплений так и не поступило. Зато теперь, как следует из слов Алексея Моисеева, Минфин решил пойти немного другим путем - готовит список конкретных ситуаций, когда этими деньгами можно воспользоваться раньше выхода на пенсию.

О каких «тяжелых ситуациях» может идти речь?

Их перечень пока разрабатывается. Вот что пояснил на этот счет все тот же замминистра финансов:

- В принципе он (перечень «тяжелых жизненных ситуаций» - Ред.) есть в части ипотеки... Будет ли тот же перечень, я сейчас не могу сказать, но это будут какие-то жизненные ситуации определённые, чтобы все-таки не было ситуации, как в страховании жизни в начале 2000-х, когда все эти ситуации придумывали и получали эти деньги и получали налоговые льготы таким образом. Мы, с одной стороны, хотим дать комфортный перечень, а с другой стороны, чтобы он был четко подтверждаемый, чтобы не было схематозов.

По поводу ипотеки — действительно есть установленный законом перечень «тяжелых жизненных ситуаций», когда можно получить «ипотечные каникулы»: отсрочку или уменьшение платежей сроком на полгода. Это, в частности, болезнь более двух месяцев, потеря работы, резкое снижение дохода, получение инвалидности, увеличение числа иждивенцев.

И последнее — пока речь идет лишь о словах замминистра о планах ведомства подготовить некий документ. Что далеко не всегда означает, что именно так и будет.