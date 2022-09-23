Секретные склады Росрезерва: какую тушенку отправляют нашим защитникам на Донбасс

Корреспондент KP.RU продегустировал продовольствие из закромов родины Фото: Андрей АБРАМОВ

Есть у страны стратегическое ведомство — Росрезерв. Оно редко фигурирует в инфополе, хотя задачи решает важнейшие. Предположим, где-то наводнение. Спасатели героически вывезли людей из подтопленного района, власти нашли, где всех разместить. А кормить несчастных чем? На помощь приходит Росрезерв. Из закромов достается продовольствие и все, что нужно людям (см. «Справка «КП»).

Корреспондент KP.RU прознал, что в Росрезерве пройдет дегустация тушенки — «золота» продовольственных фондов. Что там страна хранит на черный день — безумно интересно. Напросился!

Приезжаю в НИИ проблем хранения в Москве. Это научное учреждение Росрезерва, которое создали в советское время. Аналогов его на постсоветском пространстве нет. Если у стран-соседей возникает какой-то вопрос по стратегической теме хранения — идут за помощью сюда. Ученые изучают, например, как надежнее сберечь продукт, при какой температуре, как складывать. Постоянно появляются какие-то новые упаковки, и все нужно протестировать — этим здесь и занимаются.

ТОЛЬКО ГОВЯДИНА!

На дегустацию собрали тушенку из хранилищ со всей страны. От десяти комбинатов. Компании на конкурсной основе могут участвовать в тендерах Росрезерва и поставлять для нужд родины свою продукцию. Консервы берут только говяжьи. Во избежание недопониманий с представителями разных конфессий. Срок годности каждой банки — пять лет. Но со складов ее убирают значительно раньше. С хорошим «запасом прочности» отправляют для питания в силовые структуры. А вакантные места занимает свежая продукция. Это называется «освежение».

Интересно, что тушенка должна отвечать особому стандарту. Все мы знаем аббревиатуру ГОСТ. А в хранилище берут только тушенку ГОСТ РО («распространение ограничено»). Это еще более строгий стандарт качества. Раньше такие госты были только для «оборонки». Впервые в сфере продовольствия его разработали для тушенки.

Документ не публичный, но для примера поясним: в частности, в ГОСТ РО прописано, что в тушенке должно быть не менее 213 ккал. А то сейчас компании в погоне за модой на ЗОЖ стали снижать калорийность.

— Делают по 190 ккал. Но у нашего спецпотребителя (так иносказательно называют военных и силовиков) рацион по калорийности рассчитан. Проще говоря, не наедятся мужчины, которые родину защищают! Поэтому сделали требование минимум 213 ккал, — объяснили на дегустации.

«В МАГАЗИНАХ ТАКОЙ НЕТ»

Образцы для дегустации спрятали за номерами. В роли тушеночных сомелье – директора и технологи предприятий, которые поставляют консервы в Росрезерв, а также эксперты института.

Девушки в белых халатах выносят на белых блюдах образцы. К каждому прилагается стакан, в который слита жидкость из банки. Она расслаивается на две составляющих: сверху желтеет жирок, а под ним бульон. По ГОСТу жира в стакане должно быть не больше 17%. Где-то на глаз примерно так и есть, а где-то его больше.

Дегустаторы, в числе которых доброволец – корреспондент «КП», проводят органолептическую оценку. Если по-русски: оценивают цвет, запах, вкус, консистенцию продукта. В парфюмерных магазинах ставят кофейные зерна, чтобы освежить рецепторы. На дегустации тушенки после каждого образца делают глоток крепкого черного чая и кусают ломтик белого хлеба.

Пишу искренне: вся тушенка – превосходная. В какой-то больше жирка, где-то сплошь мясо или иначе играют специи. Эксперты время от времени с умным видом похмыкивали и вписывали в бюллетень свои оценки.

— А ты не удивляйся, что тушенка отличная! В магазине такую сложно найти. Мы как-то проводили эксперимент: купили в супермаркете рядом с НИИ консервы и сравнили с теми, что у нас. Магазинные рядом не стояли! — рассказали в Росрезерве.

Охотно верю. Перед тем, как принять продукцию в Росрезерв, ее анализируют в лабораториях и пробуют. Говорят, что понимают всю ответственность миссии. Представьте, пострадавший от стихийного бедствия убитый горем человек получит еще и некачественную еду. Таких инцидентов быть не должно.

Кто победил

Оценки дегустаторов суммировали и вывели среднее-арифметическое. Плохие баллы никто не получил: у всех выше среднего. Наивысшие оценки у продукции этих поставщиков:

1. «Агроторг Троицк»;

2. «Черепановский МЗК»;

3. «Великоновгородский мясной двор».

КСТАТИ

В магазинах можно встретить банки тушенки, на которых обыгрывают слово «резерв». Как бы намекая, мол, эта продукция закладывается на склады Росрезерва, что считается знаком высшего качества. На самом деле производители не имеют права афишировать работу с Росрезервом в своей рекламе. А обтекаемые формулировки и названия — это безжалостный маркетинг, который к реальности не имеет отношения.

СПРАВКА «КП»

Росрезерв – ведомство хоть и не силовое, не военное, но очень секретное. Где находятся склады, что и в каком количестве хранится – гостайна. Точно известно, что там есть топливо, ресурсы, материалы (например, свинец для саркофага Чернобыльской АЭС быстро нашли именно в резервах) и продовольствие. Причем знающие люди говорят: объемы колоссальные. Все закупается за бюджетный счет.

Какой именно провиант, окромя тушенки, — тоже секрет. Но когда в стране пускают слух: «Греча подорожает в пять раз, срочно закупай!» и крупа из-за спроса растет в цене, государство выпускает на рынок (т.е. достает из закромов) ту самую гречку, чтобы всем хватило и ценники успокоились. Это называется товарная интервенция. При этом освободившееся место тут же пополняют.

Сейчас Росрезерв активно отправляет помощь мирному населению Донбасса и беженцам.

БДИ!

Идеальная тушенка по ГОСТу

Внешний вид. Каждый кусочек мяса в банке не менее 30 г. А если есть совсем маленькие, то их не больше 10%. Между кусками нет грубых прожилок, крупных сосудов. лимфоузлов. Куски должны сохранять форму, если распадаются, то совсем немного.

Бульон. От желтоватого до светло-коричневого, допускается незначительная мутноватость и белые хлопья (это свернувшейся белок).

Запах и вкус. Говяжьего мяса с пряностями, без посторонних запахов и вкусов.

Консистенция мяса. Сочное, непереваренное.