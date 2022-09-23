«Осторожно, вирус!»: в новом сезоне телеканал «МИР» представит первую в мире медицинскую викторину

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Интеллектуальные викторины – один из любимых зрителями канала форматов. «Игра в кино» с искрометным Сергеем Белоголовцевым, «Назад в будущее» с обаятельным Виктором Логиновым, «Слабое звено» со строгой интеллектуалкой Марией Кисилевой неизменно приковывают внимание многомиллионной аудитории. Но создатели новой программы обещают – им есть, чем удивить даже искушенную публику.

«Осторожно, вирус!» - первая программа на медицинскую тематику на канале «МИР» и первая медицинская викторина в мире. На интеллектуальном ринге встречаются две команды по три игрока, которым предстоит ответить на вопросы из области медицины и здорового образа жизни. Играют блогеры, актеры, эксперты из различных областей, а оценивают ответы врачи с многолетним стажем.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Участникам предстоит пройти четыре испытания и сыграть в суперигру. На пути к ней игроки ответят на бытовые вопросы о здоровье, разгадают кроссворд, научатся собирать аптечку и оказывать первую помощь. По ходу игры участники могут зарабатывать подсказки. В суперигру проходит только одна команда, которая сможет эти бонусы использовать. Если же шпаргалки оказались у другой команды – их можно купить за накопленные за игру баллы.

Выиграть суперигру непросто: игрокам по очереди перечисляют симптомы того или иного заболевания, их цель – вычислить загаданный недуг. В реальности с таким заданием иногда не просто справиться даже медикам. По задумке создателей, это должно показать зрителям, насколько важна профессиональная медицинская помощь и как опасно самолечение.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

По словам ведущего нового шоу Павла Дикана, программа будет интересна довольно широкой аудитории: и родителям с детьми, и людям старшего возраста, которые считают, что они уже все в этой жизни знают.

- Суть любой интеллектуальной программы – это, конечно же, определить самого умного. Однако в этой программе будет еще одна фишка – о ней сказать пока не могу, – интригует Павел Дикан, – Вообще, мне кажется, что народ должен больше беспокоиться о своем здоровье и пользоваться профессиональной помощью. У нас в стране очень много любителей самолечения. В программе будут врачи разных специальностей, вместе с которыми мы постараемся объяснить нашим зрителям, что симптомы не всегда могут говорить о том или ином заболевании.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Еще одна особенность нового проекта – виртуальная студия. Никаких декораций, запись программы происходит на хромакее, зеленом фоне. Лифты, из которых появляются участники, декор и голограммы прорисовываются в аппаратной через стену в реальном времени.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

- Это не какое-то производство, когда сняли студию в зеленом фоне, а потом кто-то там на компьютере что-то подкладывает, подстраивает. Нет. Здесь именно все в реальном времени, то есть практически можно выходить в прямой эфир, – поясняет главный режиссер викторины Дмитрий Новошконов.

Фото: пресс-служба МТРК «Мир»

Главный сюрприз для зрителей викторины – возможность играть вместе с командами во время просмотра.

- Нужно навести камеру своего смартфона на телевизор, где будет QR-код, они переходят по ссылке, и там появляются разные варианты ответов. Ведущий задает вопрос, зрители правильно отвечают и получают подарок, – утверждает ведущий викторины Павел Дикан и призывает всех телезрителей прильнуть к экранам в день премьеры и попробовать.

Кстати

Подарки ждут не только знатоков. 9 октября телерадиокомпании исполняется 30 лет, и в честь своего дня рождения «МИР» приготовил сюрприз для всех телезрителей.

Вся неделя с 3 по 9 октября пройдет в праздничной атмосфере. «МИР» покажет любимые фильмы и сериалы: «Гаишники», «Мама-детектив», «12 стульев», «Зита и Гита», «Человек с бульвара Капуцинов», «Покровские ворота».

С понедельника по четверг за хорошее настроение отвечают интеллектуальные викторины: в 18:50 − «Игра в кино», в 20:50 – «Слабое звено», и в 21:40 – «Назад в будущее».

В пятницу, 7 октября, в 18:50 – специальный выпуск «Слабого звена». Суббота, 8 октября, начнется с«Историческим детективом» в 8:40, а в воскресенье с 9:30 в эфире – праздничная «ФазендаЛайф».

9 октября «МИР» покажет специальный выпуск программы «Рожденные в СССР» - «МИР»: 30 лет вместе». Зрители познакомятся с историей телерадиокомпании и увидят, как изменился «МИР» за 30 лет.

Напомним, что оценить новую программу зрители смогут уже 3 октября: первые выпуски «Осторожно, вирус!» смотрите с понедельника по четверг в 22:35 на телеканале «МИР».