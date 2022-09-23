Устраивают автопробеги и голосуют семьями: что происходит в первый день референдума в Запорожской области

В первый день голосования был организован подомовой обход. Фото: администрация Запорожской области

Жители Запорожской области с нетерпением ждали этого по истине исторического события. Ведь именно голосование на референдуме, который стартовал в пятницу 23 сентября, решит судьбу не только самих нынешних избирателей, но и последующих поколений.

Референдум здесь считают настоящим праздником. В Мелитополе устроили автопробег с флагами – так здесь рады референдуму. Автомобили, украшенные российскими триколорами и флагами Запорожской области проехали по городским улицам под громкие одобрительные сигналы встречных машин.

Фото: администрация Запорожской области

О безопасности на избирательных участках правоохранители позаботились накануне. Все пункты проверили кинологи и саперы. Полицейские и военные продолжат дежурить и сопровождать избирательные комиссии все пять дней референдума.

А первый день голосования был организован подомовой обход. Но жители при желании могли прийти и на участок. По селам области ездили непосредственно представители избиркома с урнами.

Фото: администрация Запорожской области

В Мелитополе на дому вместе с женой проголосовал ветеран войны 97-летний Владимир Николаевич Капитонов. Он летчик-истребитель, с боями прошел Украину, Польшу, Германию, расписался на Рейхстаге.

- Мы обязаны беречь Родину и выбирать для нее лучшее, - сказал Владимир Николаевич и бросил лист с отметкой в ящик для бюллетеней. Где он поставил отметку, говорить не надо. Ветеран, как и большинство жителей области – двумя руками «за» вхождение Запорожской области в состав России.

Владимир Николаевич Капитонов. Фото: администрация Запорожской области

А вот в Бердянске пожилые люди не стали ждать, когда комиссии придут к порогу и сами выдвинулись к участкам.

- Мы столько ждали, что и сами прийти можем. Просто какое-то боевое поднятие духа. Настрой только на хорошее, - поделилась приподнятым настроением бабушка Вера.

Фото: администрация Запорожской области

Не у всех желание отдать голос на референдуме совпадает с возможностью это сделать – не позволяет работа. Но и для этих людей нашли решение. В Мелитопольском районе, например, по просьбе руководителя газовой службы, избирательная комиссия организовала голосование сотрудников без отрыва от производства.

- Эти люди работают 24 часа в сутки: делают все, чтобы жители области наконец стали получать голубое топливо от России. Но правильный выбор сделать у них тоже должна быть возможность. Бюллетени с урнами привезли для удобства прямо на работу, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Голосование продолжается. У местных жителей будет возможность принять участие в референдуме до 27 сентября включительно.

- Большинство ждали этот день. Хочу выразить благодарность организаторам референдума, начиная от членов комиссии и заканчивая вышестоящими должностями – спасибо! Победа будет за нами! - уверена председатель избирательной комиссии по поселку Мирный Екатерина Мицканюк.

В Мелитопольском районе газовики голосовали без отрыва от производства. Фото: администрация Запорожской области

КСТАТИ

В преддверии голосования инициативу по воссоединению Запорожской области с Россией поддержали студенты Мелитопольского государственного университета. На площади перед главным зданием университета молодежь развернула сорокаметровый триколор.

- Мы не хотим оставаться в стороне от такого исторического события. Этой акцией мы хотим четко обозначить свою позицию, свое желание быть часть России, частью страны возможностей, — отметили студенты.

Молодежь Запорожской области выбирает возможности развития вместе с Россией.

- Знаем, что мы делаем правильный выбор. И этот выбор дает нам возможность построить свое будущее, получить нормальную работу с хорошим заработком, получить хорошее образование не только у нас в городе, но и в России, – заверила юная жительница Мелитополя.