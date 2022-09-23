Сын Илона Маска отказался от фамилии отца и сделал операцию по смене пола. Фото: Legion-media

Сын Илона Маска сменил пол. Теперь 18-летний Ксавье Александр Маск выглядит как девушка. Он отказался от фамилии отца и взял женское имя Вивиан Жюстин Уилсон. После этого парень сделал операцию по смене пола. Теперь у него длинные волосы и девичья грудь.

Сын Илона Маска несколько месяцев назад объявил себя трансгендерной персоной и отрекся от отца. "Я больше не желаю иметь никакого отношения к своему биологическому отцу", - заявлял наследник миллиардера.

Теперь же стало известно, что он перенес операцию по смене пола. Папарацци сделали фотографии Вивиан Жюстин Уилсон во время прогулки по магазинам в Калифорнии.

Виви одета в футболку защитного цвета, черные треники и кроссовки. Выглядит как обычная девочка-подросток. У нее длинные волосы и едва заметна грудь.

Напомним, Маск познакомился со своей первой женой Жюстин Уилсон, когда учился в университете. В 2000 году пара поженилась, а в 2008-м развелась. За это время у Маска и Уилсон родилось пятеро сыновей.