«Работаем в штатном режиме»

Согласно заявлению, опубликованному сегодня на сайте ведомства, пребывание иностранцев в республике Казахстан находится на контроле. Фото: Shutterstock

На сообщения о резком росте числа въезжающих в страну россиян оперативно отреагировали в Комитете миграционной службы казахстанского МВД. Согласно заявлению, опубликованному сегодня на сайте ведомства, пребывание иностранцев в республике находится на контроле.

Комментируя возможное увеличение приезда граждан РФ в Казахстан, исполняющий обязанности председателя Комитета Аслан Аталыков отметил, что согласно статистическим данным в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн. «Из них граждан Российской Федерации, – подчеркнул он, – въехало 1 660 000 человек, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учётом с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания».

Аталыков напомнил, что разрешённый безвизовый срок пребывания в Казахстане для россиян, как и других граждан государств Евразийского экономического союза, заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы. Учёт мигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных Комитета национальной безопасности (КНБ), поступающих из пунктов пропуска через госграницу в единую базу данных учёта въезда и выезда иностранцев. Кроме того, в Комитете заверили, что в республике действует эффективная система миграционного контроля соблюдения иностранцами установленных правил пребывания.

«В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено к ответственности 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определённую дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания», – пояснил глава миграционной службы, добавив, что «в противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет».

«Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведётся», – резюмировал и.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков.

МИД Казахстана призвал не верить слухам

Отсутствие оснований для беспокойства подтвердили в пограничной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На погранпереходах двух стран обеспечена безопасность, а также организовано взаимодействие с российской стороной. Ситуация находится на особом контроле», – сообщили в ведомстве, подчеркнув, что пограничная служба Казахстана в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства республики.

На растиражированную в социальных сетях «горячую новость» отреагировали и в МИД Казахстана.

«Казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами», – заявили в МИД.

В министерстве добавили, что важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки, и призвали доверять официальной информации от госорганов, которая «поможет избежать ненужных спекуляций».

Напомним, что, по словам председателя верхней палаты Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева, власти не планируют вводить ограничения на въезд граждан России на территорию страны.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё накануне сообщил, что информация об ажиотаже в аэропортах и на пунктах перехода очень преувеличена. Служба доходов министерства финансов Грузии также заявила, что резкой разницы и роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии за последние 10 дней нет. В ведомстве утверждают, что таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на грузинской стороне российско-грузинской сухопутной границы работает бесперебойно в 24-часовом режиме и призывают СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации. Аналогичное заявление сделали и в Белоруссии: никакого ажиотажа на российско-белорусской границе нет.

«Основной принцип ЕАЭС – это свобода передвижения»

Известный казахстанский общественный деятель, доктор юридических наук Марат Башимов прокомментировал сложившуюся ситуацию на границе, а также разъяснил правила въезда россиян на территорию Казахстана.

«По нашему законодательству и в рамках международных договоров граждане РФ могут находиться на территории нашей страны 90 дней, после чего они должны выехать. Граждане ЕАЭС (Россия, Кыргызстан, Беларусь, Армения) осуществляют трудовую деятельность на территории Республики Казахстан без получения разрешения на основании трудового договора», – написал Башимов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, граждане России могут находиться в республике в течение 120 суток, то есть имеют право приезжать на 30 дней без регистрации и ещё 90 дней –после регистрации в миграционных органах.

«Основной принцип ЕАЭС – это свобода передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Так же, к примеру, действуют правила в Евросоюзе. Граждане России, Беларуси и других стран ЕАЭС могут работать здесь на основании только трудового договора, и им не обязательно получать разрешение на это. Поэтому бизнес из России так легко перебирается к нам, им достаточно пройти регистрацию в МФЦА», – пояснил Башимов, добавив, что разрешение на временное проживание выдаётся тоже в соответствии с законодательством по шести установленным документам, среди которых есть и разрешительные, подтверждающие документы государственных органов. В список документов, помимо паспорта, может входить справка с места работы, страховка, банковские реквизиты.

В любом случае понятно, что лучшим ответом тем, кто заинтересован в «раздувании» ситуации на погранпереходах, станет оперативное взаимодействие и слаженная работа соответствующих ведомств наших стран.