Группа «Акрон» представила бесплатный онлайн-сервис для российских аграриев

Агрокалькулятор может рассчитать, сколько нужно внести удобрений.

IT-решение представляет собой функциональный агрокалькулятор, в котором можно самостоятельно сформировать готовую систему питания культур с индивидуально рассчитанными нормами внесения удобрений. Проект был полностью разработан отечественными экспертами, специалистами агрономической и IT служб Группы «Акрон». Помимо расчетов пользователи также могут воспользоваться возможностью задать вопросы профессиональному агроному и получить на них ответы в реальном времени.

Агрокалькулятор формирует актуальный просчет для любого региона России и практически для любой культуры, выращиваемой на территории нашей страны. Инструмент имеет удобный интерфейс, учитывает климатические и географические особенности, площадь хозяйства и важнейшие показатели почвы: кислотность, количество гумуса, фосфора и калия. Онлайн-сервис «Акрон» позволяет сформировать расчет удобрений как по методу Чирикова / Кирсанова, так и Мачигина.

Запуск сервиса приурочен к сезону подготовки к озимому севу – функционал агрокалькулятора позволит сельхозпроизводителям произвести точные и эффективные расчеты, а значит, в свою очередь, оптимизировать затраты, снизить издержки и повысить урожайность выращиваемых культур.