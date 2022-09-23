Филипп Киркоров оконфузился из-за известной актрисы

Филипп Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

На премьеру новой «Красной Шапочки», которая 22 сентября стартовала во всех кинотеатрах страны, Филипп Киркоров пришел в «санкционочке» - коллаборации французского модного дома Balmain с японским Покемоном. Мол, это его любимый сказочный герой, поэтому, как только дорогущие вещицы поступили в продажу, поп-королю их тут же доставили.

Оказалось, Киркоров и сам не прочь был сыграть в «Красной Шапочке», причем, в травести-амплуа.

- Я уже играл бабушку Красной Шапочки лет 20 назад в одном музыкальном спектакле. К сожалению, Лина об этом не знала, поэтому не пригласила, - высказался Киркоров о режиссёре картины Лине Арифулиной и тут же пустился в воспоминания. - Лина была моим креативным продюсером и автором всех тех безумных идей, которые мы придумывали, когда в самом начале пути создавали мою карьеру. Именно Лина создала легенду о Филиппе Киркорове. Например, обо всех этих турах, самолетах… Она говорила: «Давай разрисуем самолет – все подумают, что это твой». Я возражал: «А если не подумают, любить меньше будут?». – «Тебя еще больше будут любить. В сказку поверят! В каждой стране должен быть свой Майкл Джексон – и ты должен им стать». Вот и придумывали всякие байки из склепа… А вообще, я миссионер! Моя миссия – нести добро в массы.

Все эти истории Филипп Бедросович рассказывал, не вынимая из ушей маленьких наушников.

- Это удобно, чтобы не таскать с собой телефон. Сразу все сигналы идут напрямую, - объяснил певец плюсы использования гарнитуры. – А еще мои наушники – это гаджеты. Они с переводом. Вот вы будете говорить на испанском, а у меня в ушах будет перевод. На немецком – тоже перевод.

Зашла речь и про главную героиню картины.

- Красная Шапочка вообще-то дура дурой. Ну абсолютная! – неожиданно выдал Филипп Киркоров, и допустил досадную промашку, перепутав исполнительницу роли Красной Шапочки Яну Поплавскую с ее однофамилицей, белорусской певицей почти на 20 лет старше. - Но она как-то реабилитировалась в момент прихода в кино Ядвиги Поплавской, которая из этой Красной Шапочки сделала невероятно харизматичную девочку – в неё была влюблена вся страна! И наш класс в том числе.

На этом эпатаж не закончился. Так, Филиппа Киркорова попросили задать вопрос для телепроекта, в котором звезды задают вопросы звездам. Поп-королю досталась фраза «Были ли у вас романы на гастролях?». Киркоров сначала не понял, смутился, видимо, вспоминая. А потом, когда сообразил, что этот вопрос он должен просто озвучить, дабы потом на него отвечала другая звезда, собрался и выдал, явно имея ввиду своего партнера по дуэту Давида Манукяна. Всего год назад артисты были не разлей вода, а из-за их «свадебного» перфоманса на премии «МУЗ-ТВ» телеканал даже оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ.

- Были ли у вас романы.., Давид? Ответь как на духу! Был ли у тебя служебный роман на гастролях? Отвечай! – потребовал на камеры Филипп Киркоров.

- А если бы Давид вас спросил, что бы вы ответили? – уточнили репортеры.

- Да пусть дорастет до таких вопросов Филиппу Киркорову! – гордо заявил поп-король и был таков.