Дочь Ивана Урганта снялась топлесс, показав новую татуировку в виде Иисуса

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика учится в Нью-Йорке в престижной школе искусства и дизайна Parsons School of Design. Девушка обожает экспериментировать с собственной внешностью и часто снимается в откровенных фотосессиях. Наследница телеведущего покрасила волосы в красный цвет и покрыла свое тело множеством татуировок. Как будущий дизайнер, Эрика не сдерживает свой креатив и смело нарушает общепринятые нормы и правила. В соцсетях она опубликовала новые кадры, на которых предстает обнаженной по пояс. Эрика снялась топлесс, чтобы продемонстрировать новую татуировку: она наколола на спине большое изображение Иисуса.

На фото старшая дочь шоумена позирует спиной к камере, показывая огромную татуировку. Похоже, сделать ее Эрику сподвиг Дэвид Бекхэм: на спине футболиста красуется изображение херувима. Девушка пришла в восторг от съемки спортсмена для глянцевого журнала и даже поделилась кадрами фотосессии на своей странице. А теперь Эрика и сама набила на спине похожий рисунок.

Эрика снялась топлесс, чтобы продемонстрировать новую татуировку: она наколола на спине большое изображение Иисуса. Фото: соцсети.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия, однако своим папой Эрика считает Ивана Урганта. Супруги воспитывают еще двух дочерей - 14-летнюю Нину и 7-летнюю Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Дочь Ивана Урганта часто снимается в эпатажных фотосессиях. Фото: соцсети.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней только изредка, но почти ежедневно созваниваются.