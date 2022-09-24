Готовьте телескопы: Юпитер подойдет на минимальное расстояние к Земле 26 сентября

Юпитер станет третьим по яркости объектом на небе

Московский планетарий и NASA информируют: 26 сентября 2022 года в 22 час 10 минут мск крупнейшая планета Солнечной системы – газовый гигант - окажется ближе всего к Земле, расположившись с ней по одну сторону от Солнца. Конкретно такое «совпадение», которое астрономы называют «великим противостоянием Юпитера» или «оппозицией», случится впервые с 1963 года. Причина в том, что орбиты обеих планет не круглые, а эллиптические. Расстояние, которое отделяет их при «встрече», меняется каждый год от максимального в 968 миллионов километров до минимального в 588 километров, которое становиться таким раз в 59 лет.

Астрономы пользуются столь благоприятным расположением Юпитера. Его становится хорошо видно с поверхности Земли. В ясную погоду, разумеется.

Земля и Юпитер окажутся на одной линии и по одну сторону от Солнца

И любители «навостряют» свои простенькие телескопы. Они недели две, как глазеют на газового гиганта по мере его приближения к точке великого противостояния, продолжат глазеть и после, пока планета будет оставаться третьим по яркости объектом на небосводе после Луны и Венеры. Даже не самые остроглазые видят полосы в его атмосфере, которые еще в XVII веке разглядел Галилей. По крайней мере, центральную и самую крупную полосу они видят наверняка.

Впрочем, по заверению американских астрофизиков (NASA’s Marshall Space Flight Center), порадует открывшимся зрелищем и бинокль, правда, хороший – хотя бы с 15-кратным увеличением и на штативе. Можно будет различить «звездочки», как минимум, трех спутника Юпитера из примерно 79 выявленных.

В бинокль можно будет разглядеть три спутника Юпитера

В северных широтах Юпитер довольно высоко поднимается над горизонтом. Располагается на юго-востоке между созвездиями Рыбы – оно чуть выше – и созвездием Кита, которое чуть ниже. Справа будет виден достаточно яркий Сатурн, слева – Марс.

Паникеров пугает сближение с самой крупной и тяжелой планетой Солнечной системы – мол, своим возросшим притяжением она потревожит тектонические плиты и спровоцирует тем самым землетрясения или какие-нибудь техногенные катастрофы – вроде серьезных аварий. Гравитационное воздействие, конечно, возрастет, согласно закону Ньютона, но изменение будет настолько ничтожным, что вряд ли окажет хоть какое-то влияние. Луна в «суперлуния» - в моменты своего сближения с Землей в полнолуния - «тянет» несравненно сильнее. Но далеко не всегда устраивает катаклизмы.

По мнению астрологов, Юпитер благоприятствует дипломатии – способствует заключению мирных соглашений, повышает терпимость в обществе, усиливает чувство справедливости.

Но случаются, что называется, и неприятности. В одно из великих противостояний в 1939 году началась Вторая мировая война. Предыдущее – омрачилось убийством президента США Джона Кеннеди. За год до этого мир встал на порог ядерной войны – случился Карибский кризис…

Юпитер взойдет на юго-востоке

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нептун показал свои призрачные кольца

Нептун – ледяной гигант и самая дальняя планета Солнечной системы – находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, облетает его за 165 земных лет. Кольца Нептуна астрономы увидели еще в 1989 году – их разглядели на снимках, которые тогда сделал пролетавший мимо зонд «Вояджер-2». Кольца выглядели еле заметными – не как у Сатурна. Зонд фотографировал в оптическом диапазоне.

На днях новый космический телескоп Уэбб (James Webb Space Telescope) передал на Землю снимки, сделанные в инфракрасном диапазоне. Кольца, казавшиеся призрачными, предстали столь же ярко, как и сама планета – «в совершенно новом свете», по выражению астрономов. То есть, они оказались нагретыми примерно одинаково.

Съемка в инфракрасном диапазоне отчетливо «проявила» кольца Нептуна

В кадр попали и 7 спутников Нептуна и 14 обнаруженных. Яркими пятнами выделяются метановые ураганы.

Кстати, новые снимки подтвердили существование аномальной зоны на южном полюсе планеты, о которой весной нынешнего года докладывали астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) - с 2018 года южный полюс Нептуна по какой-то загадочной причине нагрелся на 11 градусов в то время в целом планета охладилась на 8 градусов.