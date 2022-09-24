Айсен Николаев, глава Якутии: Мы вернули из частей уже 50 человек, мобилизованных по ошибке

Айсен Николаев Фото: Андрей МИНАЕВ

… - Айсен Сергеевич, меня очень заинтересовала информация, которая идет в соцсетях, что Айсен Николаев вернул из частей некоторых мобилизованных, которые были мобилизованы по ошибке. Непонятно, какой механизм? То ли родители к вам обратились, то ли сами мобилизованные, то ли вы на контроле это держите? Как так получилось, что ваш военкомат лопухнулся, а вы восстановили справедливость?

- Спасибо, Александр, что вы к этому вопросу очень серьезно относитесь.

Я считаю, что тема правильного исполнения Указа президента нашей страны о частичной мобилизации очень важна. Потому что она волнует людей. Много вопросов. Никогда страна вопросами мобилизации в таком - реальном - режиме не занималась, к счастью. Но когда-то приходит время, когда этим тоже надо заниматься.

- И, прежде всего, - главе региона. Скажите, как у вас поставлена эта работа?

- Я в ежедневном режиме провожу здесь у себя совещания по исполнению Указа президента. И ко мне в последние дни было много обращений - и из семей, и от самих мобилизованных, от глав районов, руководителей организаций - по случаям, как они считали, неправильного призыва. Мы каждый такой сигнал стараемся рассмотреть. К сожалению, есть случаи, их немного, но они есть, когда призваны те люди, которые не должны призываться.

- А если конкретно?

- Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет.

- Много таких отцов?

- Не так много. Единичные случаи.

Но, в общей сложности, тех, кто не должен был быть мобилизован, а их призвали, - у нас по республике сейчас порядка 50 человек. Они все возвращаются сейчас из частей домой.

Это, в основном, мужчины из Нерюнгри и Якутска, которые были призваны и отправлены в воинские части.

- Расскажите, как действует механизм возвращения тех, кого неправильно мобилизовали?

- Чтобы исключить такие факты, я поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления. Чтобы у нас была двойная система контроля, когда людей призывают на уровне районов, чтобы главы районов все-таки с военкомами на месте смотрели, чтобы не призывали тех, кто не должен быть мобилизован.

И второй уровень контроля - я дал поручение своей администрации, чтобы наши сотрудники совместно с республиканским военкоматом уже на сборном пункте в Якутске тоже проводили такую работу по выявлению, не дай Бог, людей, которых нельзя сейчас отправлять в воинские части. Все, кто был мобилизован по ошибке, надеюсь, возвращены или уже едут обратно домой.

- А непосредственно с военными вы контактируете?

- Конечно. И здесь я благодарен командованию Восточного военного округа, они оперативно реагируют на наши запросы. Всех, как я отметил, неправильно призванных сейчас уже возвращают обратно. Эта работа уже началась.

И постпред нашей республики по Дальнему Востоку сейчас находится во Владивостоке, занимается как раз тем, что помогает ребят сюда уже отправлять.

- Вы встречались же на совещании с республиканским военкомом? Что он говорит - почему возникают случаи, когда людей мобилизуют, прямо скажем, незаконно?

- Мы с военкомом республики встречаемся в день раз десять, наверное, постоянно проводим совместные совещания. К сожалению, материально-техническая база военкоматов слабая. Сейчас, например, выясняется, что документы по воинскому учету не везде оформляются правильно. Они должны быть оцифрованы. И вообще - работу военкоматов надо поднимать на другой уровень.

Вот бывает и такое - посыльные с повестками выезжают в Якутске по конкретным адресам, а домов тех, что значатся в учётным отделе, уже нет.

Я не хочу сказать, что наши люди как-то халатно относятся к мобилизации. Надеюсь, неразбериха, с которой мы столкнулись в первые дни, уже заканчивается.

- Никто не пытается. «откосить»?

- Нет, у нас никто не «откашивает» и от призыва не уклоняется.

Наоборот, люди сами приходят в военкоматы, те, кто должен быть мобилизован. Записываются, сейчас уже все сверяется, и уже потом мобилизованные выезжают в части. Сейчас - так.

- Спасибо вам. Удачи!

- Успехов.