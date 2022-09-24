Финская граница закрывается для российских туристов

Финляндия приняла принципиальное решение закрыть въезд российских путешественников. Фото: REUTERS

Финляндия приняла принципиальное решение закрыть въезд российских путешественников. Сообщивший эту новость министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто особо отметил, что новая политика применительно к россиянам будет особенно жесткой. Уже через несколько дней (точный срок не назван) попасть в страну по туристической визе станет невозможно. Это коснется виз, выданных Финляндией и любой другой страной, входящей в Шенгенское соглашение.

Въезд будет разрешен только для посещения родственников, членов семей, с целью работы или учебы. При этом наличие в Финляндии недвижимости больше не является основанием для получения визы.

В отличие от балтийских соседей, прямо назвавших приезжающих к ним россиян угрозой для национальной безопасности, финские власти так не считают. Но, полагают в Хельсинки, сохранившая до сих пор открытой наземную границу Финляндия, по сути, стала единственным сухопутным окном в Европу для путешествующих россиян, кроме того — легкой возможностью легально попасть даже в государства, полностью изолировавшиеся от россиян по внешним рубежам. Тем более, что большинство наших граждан на самом деле прямиком от границы следует в аэропорт, используя Суоми лишь для транзита. По мнению местных дипломатов, такая вседозволенность раздражает финских соседей и ряд других стран ЕС, нанося тем самым ущерб международной репутации Финляндии. Кроме того, по соцопросам 85% финнов высказываются за прекращение выдачи россиянам виз до завершения военных действий.

Еще одной причиной резкого изменения правил на границе стал заметный рост в последние дни числа желающих пересечь ее с российской стороны. До среды финский пограничники опровергали слухи о длинных очередях из России, но позже стали сообщать об удвоении числа граждан России на погранпунктах Юго-Восточной Финляндии. В соцсетях пишут, что в зависимости от времени суток пересечение границы на автомобиле занимает от трех до восьми часов.