Дети звезд на ПМЖ в Америке: как строят карьеру за границей наследники Малышевой, Малинина, Варум и Овсиенко

Татьяна Овсиенко с сыном, внуком и невесткой в Майами. Фото: социальные сети

Многие звезды не могут встретиться на выходные за семейным ужином с детьми и внуками, так как они живут за границей. Артисты, чьи дети живут в США часто видятся раз или два в год. Рассказываем, чем занимаются в Америке наследники российских знаменитостей.

Дочь Александра Малинина

Что было: От второго брака у Александра Малинина есть дочь Кира. Ее мать певица Ольга Зарубина разводилась с Малининым со скандалом и экс-супруги до сих пор не помирились. Певец в воспитании дочери не участвовал. В 1991 году Ольга Зарубина переехала в США со вторым мужем Владимиром Евдокимовым, который и воспитывал Киру. Девочка узнала кто ее настоящий отец только в 13 лет. В Сиэтле Зарубина работала по специальности - сначала медсестрой, а потом стала медицинским переводчиком. В 2007 году Зарубина вернулась на родину, так как ее пригласили участвовать в шоу «Ты – суперстар!». После смерти Евдокимова в 2008-м году Ольга Зарубина окончательно вернулась в Москву. А ее дочь Кира Евдокимова осталась жить в США. До пандемии наши звезды и их родня прилично зарабатывали на скандальных личных историях, которые озвучивали в ток-шоу, часто приукрашивая не существующими фактами – это продолжалось около десяти лет. Зарубина и ее дочь не стали исключениями – Кире оплачивали дорогу из США, чтобы снять скандальные ток-шоу, где шли разборки с ее отцом Александром Малининым. Желание Киры встретиться с биологическим отцом под прицелом видеокамер обернулось чередой унижений и скандалов – отношения с Малининым не наладились. Дочь Малининой и Зарубиной уехала жить в США. Кира лечилась от депрессии после этих семейных скандалов. Дочь музыкантов окончила колледж, собиралась заниматься дизайном одежды и головных уборов. Александр Малинин оплатил Кире курсы парикмахеров, после чего она начала работать в салоне красоты. Но учебу Кира бросила.

Александр Малинин с дочерью Кирой. Фото: социальные сети

Что сейчас: 37-летняя Кира похудела за год почти на 15 кг и отлично выглядит. Это, благодаря любви – дочь Малинина и Зарубиной встретила мужчину своей мечты и уже перебралась жить к нему. Пара планирует свадьбу. Кира собралась в 2022-м году замуж за американского фермера, живет в его доме в горах, а Ольга Зарубина мечтает навестить дочь в ближайшее время. Кира Евдокимова занимается дизайном одежды.

Сейчас Кира похудела и собирается замуж за американского фермера. Фото: социальные сети

Сыновья Елены Малышевой

Что было: Сыновья телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой и ее мужа ученого, профессора Игоря Малышева живут в США. Старший сын Юрий Малышев много лет назад работал креативным продюсером передачи «Жить здорово!», которую выпускает продакшн его мамы. Юрий сначала получил образование в Москве – закончил ординатуру по хирургии; потом переехал в Нью-Йорк, где закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом госпиталя в Нью-Йорке. Младший сын Малышевых Василий отучился в юридической академии в России, потом уехал в США, где окончил адвокатскую школу. Живут и строят карьеру Василий и Юрий в Нью-Йорке с русскими женами. У Юрия трое детей: 7-летний Игорь, 4-летний Артур, 2-летняя Анна.

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий. Фото: кадр Первого канала.

Что сейчас: Старший сын теледоктора живет в Нью-Йорке с семьей в собственном доме, а младший – в квартире. 34-летний Юрий работает в крупнейшем медицинском центре Нью-Йорка – Маймонидес, что в Бруклине: это и многопрофильный госпиталь, и академический учебный центр, где кардиолог Малышев продолжает повышать квалификацию по специальности кардиохирургия. Средняя годовая зарплата квалифицированного кардиолога в Нью-Йорке $360 тысяч (21 миллион рублей). 31-летний Василий – адвокат, он недавно женился – пока детей в этой семье нет. Елена Малышева периодически летает в Нью-Йорк навещать детей и нянчить внуков.

Дочь Анжелики Варум

Что было: Единственная дочь певицы Анжелики Варум и младшая дочь музыканта Леонида Агутина живет в США с юных лет. Воспитанием Елизаветы занимались в Америке родители Варум. Пока родители девочки строили на родине карьеру и много гастролировали - она взрослела: жила и училась в Америке под чутким воспитанием бабушки и дедушки. Еще в школьные года Елизавета организовала свою рок-группу и занималась музыкой. С годами хобби переросло в профессию и главное дело жизни.

Анжелика Варум и Леонид Агутин с дочерью Елизаветой. Фото: социальные сети

Что сейчас: 23-летняя Елизавета в США живет с парнем – тоже музыкантом. Анжелика Варум рассказывала нам в интервью: «Музыка для дочки - главное дело жизни. Каждый раз, слушая ее музыку, стихи - я испытываю чувство гордости». Лиза записывает новый материал, выступает в клубах. В пандемию, когда основной работы было мала - подрабатывала в одной семье: готовила им обеды и ужины. Дочь Варум унаследовала от мамы еще и кулинарный талант – с юных лет хорошо и вкусно готовит, так что голодной не останется в любом случае. Девочка денег у родителей не выпрашивает – подарки ей делают в основном связанные с оснащением ее музыкальной студии, ну и жильем Лиза в США обеспечена. Кстати, полное имя звездной наследницы Елизавета-Мария Варум-Агутина. Родители периодически навещают дочь.

Сын Татьяны Овсиенко

Что было: 23 года назад певица Татьяна Овсиенко усыновила мальчика из Пензы. В этом городе она была на гастролях и получила на концерте записку – привезти фрукты в Дом малютки. Овсиенко накупила гостинцев и поехала в Дом малютки, где обратила внимание на двухлетнего малыша – он был невероятно бледны и сидел в уголке с перевернутым вверх ногами учебником алгебры. Оказалось, что мать отказалась от ребенка из-за врожденного порока сердца – спасти малыша могла сложная операция, которую не делали в Пензе. Овсиенко в Москве договорилась с профессором, который провел операцию и спас ребенка. Певица усыновила Игоря и растила как родного сына. Парень узнал от одноклассницы в школе, что он приемный – отнесся спокойно. Игорь очень любит своя маму – Татьяну Овсиенко. Когда пару лет назад на ток-шоу нашли в Пензе его родную мать, которая отказалась от ребенка – Игорь не захотел ничего знать об этой женщине. Татьяна Овсиенко подчеркивает: «Это Боженька мне его подарил, чтобы я стала счастливой мамой…»

Овсиенко с маленьким Игорем, которого забрала из Дома малютки. Фото: социальные сети

Что сейчас: 55-летняя Татьяна Овсиенко ежедневно общается по видеосвязи с 26-летним сыном Игорем, который живет в Майами. В США Игорь уехал еще в старших классах – так как туда переехал его приемный отец, бывший муж Овсиенко. Игоря певица Овсиенко усыновила вместе с супругом продюсером Владимиром Дубовицким. Игорь окончил экономический колледж, недавно завершил обучение в университете. У парня уже своя семья – жена бразильянка Заия и 7-летний сын Александр. Татьяна Овсиенко – крестная своего внука. Овсиенко видится с семьей сына не часто – раз в два года: «Я с ними на связи ежедневно по скайпу, но так хочется увидеться, потискать внука».

Падчерица Ивана Урганта

Что было: Падчерица телеведущего Ивана Урганта учится в Америке. Дочь жены звезды экрана Эрика Куталиа живет в Нью-Йорке. Дочь Натальи Кикнадзе осваивает «современное искусство и фотографию» в модной школе дизайна Parsons. Год учебы здесь стоит около трех миллионов рублей в год. Квартиру девочке оплачивают рядом с местом учебы – на Манхэттене.

Иван Ургант с падчерицей Эрикой. Фото: социальные сети

Что сейчас: 22-летняя Эрика ведет активную жизнь: любит винтажные бутики и вегетарианские блюда; увлекается модой; гуляет в компании модных редакторов глянцевых журналов и дизайнеров. У Эрики есть хобби – она реселлер: находит и покупает винтажные вещи, которые потом продает по выгодной цене на международных платформах. Средства с этих перепродаж Эрика инвестирует в свой же гардероб. Раньше студентка жила со своим парнем – но пара давно рассталась. Эрика планирует карьеру в американской индустрии моды.