Лидерами предвыборных опросов в Италии стали Джорджа Мелони и ее партия «Братья Италии»

В Италии проходят досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле этого года. Фото: REUTERS

В Италии проходят досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле этого года.

Согласно итогам последним опросов, лидером голосования может стать ультраправая партия «Братья Италии», возглавляемая экс-министром по делам молодежи Джорджей Мелони.

Партия «Братья Италии», название которой взято из первой строчки национального гимна, была создана в 2012 году и едва ли не до последнего времени никогда не числилась в списках политических лидеров страны. Например, на парламентских выборах в 2018 году ей удалось с трудом 4,35% голосов (для сравнения, «Движение 5 звезд» тогда собрало более 35,5% симпатий избирателей). Теперь же «Братья Италии» могут набрать более 20% всех голосов и оказаться ядром правительственной коалиции, а ее лидер Джорджа Мелони имеет все шансы стать первым итальянским премьером женского пола.

Что нужно знать о «Братьях Италии» и ее лидере? Если максимально упростить все, что сказано об этой партии за годы ее существования, то вывод будет очень неутешителен – это фашизм.

Можно разбирать по крупицам предложения Мелани и политическую платформу ее партии, вникать в смысл планируемых реформ и оценивать выгоды для итальянского общества, которые сулит приход правых популистов к власти, но смысл от этого не изменится.

Вот только несколько фактов: в избирательную кампанию «Братья Италии» вступили с лозунгом «Прежде всего - Италия и итальянцы!». Ничего не напоминает?

Сама Мелони еще будучи 15-летней школьницей вступила в молодежное крыло неофашистского Итальянского социального движения, где, по всей видимости, и прониклась духом нацизма. В обнародованном не так давно старом интервью она с упоением рассуждает о Муссолини, называя его «хорошим политиком, который сделал для Италии все, что мог».

Осенью прошлого года лидер «Братьев Италии» направила руководителям партийных отделений служебные записки с требованием «дистанцироваться от фашистских доктрин» и, прежде всего, отказаться от «римского приветствия», очень напоминающее гитлеровское.

– Недалекая дурочка, окруженная нацистами, – так отозвалась о Мелони итальянская писательница Джиневра Бомпани. На что Мелони заявила, что не может быть фашисткой по определению.

– В конце концов, я поддерживаю Украину, – привела неопровержимый довод политик.

Тут можно было бы поставить точку, поскольку уже и так все предельно ясно. Но есть смысл добавить еще одну цитату.

– То, что Мелони достигла такого успеха в Италии, произошло благодаря всем тем, кто ее обеляет. От СМИ, которые упорно называют ее правоцентристкой, до Берлускони, который привел ее к власти. Мелони не появилась из ниоткуда. Она готовилась стать премьер-министром в течение многих лет, – так объяснила успех лидера «Братьев Италии» испанская журналистка Альба Сидера, много лет занимающаяся изучением «правых». Так что теперь все ждут пополнения в рядах европейских нацистов.