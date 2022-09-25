Тимати избавился от своих знаменитых бургеров за 70 миллионов рублей

Тимати продал свою долю в «Black Star Burger» за 70 млн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как только Тимати ни рекламировал свои бургеры: и на улицах раздавал, из-за чего случались давки, и за кассой стоял в пижонских черных перчатках, и на билбордах висел с агрессивной рекламой… Но оказалось, что булки лишь частично принадлежат рэперу – его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляет всего 17%, а на днях он и вовсе через суд избавился от этого бизнеса.

Как выяснил сайт kp.ru, предварительную сделку о продаже свой доли Тимур Юнусов (именно так по документам звать-величать рэпера) заключил еще в прошлом году.

- Истец пояснил, что принял решение о выходе из ООО «Музыкальный лэйбл «Блэк Стар», а также других компаний группы «Блэк Стар» в связи с потерей интереса к их деятельности, - указано в материалах дела, которое на днях закончили рассматривать в Арбитражном суде Москвы. Истцом, как несложно догадаться, выступает Тимати. - В 2021 году Истец предложил генеральному директору ООО «Блэк Стар Фудс» Левитасу Ю.Л. приобрести принадлежащую ему Долю в уставном капитале Общества. Левитас Ю.Л., в свою очередь, предложил Истцу продать Долю Ответчику – профессиональному участнику ресторанного бизнеса.

Так появился потенциальный покупатель - Йоханн Рафаэль Совада: иностранный бизнесмен, который живет и ведет дела в России. В мае-2021 Совада и Тимати заключили предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале «Блэк Стар Фудс», где четко зафиксировали два момента. Первый – цена сделки: 70 млн рублей. И второй: обязательство в будущем заключить основной договор. Покупатель сразу заплатил рэперу 63 миллиона, а Тимати в ответ удовлетворил его просьбу: не стал афишировать свой уход из сети бургеров. Мол, это могло нанести репутационный ущерб компании, ведь за несколько лет рэпер успел стать лицом ресторанов «Black Star Burger».

Однако, время шло, а выполнять оставшуюся часть сделки Совада не спешил. Тимати неоднократно слал покупателю письма, и каждый раз получал отписки. Более того, покупатель обвинил рэпера в нарушении договоренностей: мол, тот предоставил неверную информацию о финансовом состоянии компании, ее кредитах, да еще и не выполнил обязательства по рекламе. Так они бодались несколько месяцев: Тимати требовал заключить договор и закидывал Соваду претензиями; Совада всячески уклонялся от диалога… Закончилось тем, что в июле 2022 года музыкант обратился в суд и потребовал обязать покупателя заключить договор.

И вот, спустя пару месяцев разбирательств, Тимати все-таки выиграл дело. Теперь, кроме подписанного контракта, он получит и деньги: новый совладелец бургерных Йоханн Рафаэль Совада должен выплатить рэперу оставшиеся 7 млн рублей, а если будет медлить – то и неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки. Кроме того, Соваду обязали возместить музыканту судебные расходы – 6 тысяч рублей. Впрочем, у нового совладельца также есть шанс обжаловать судебное решение в течение ближайшего месяца.