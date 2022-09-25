Юнна Мориц: Ждите, скоро буду, я – Россия, и меня дождётесь вы не зря!

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

… - Гитлерьё под видом демократа

К вам явилось прямиком из НАТО, –Гитлерьё, которое когда-тоРазгромила армия моя…

Юнна Петровна! Стихотворение это ваше, мне кажется, - про 30 сентября, когда в Кремле в торжественной обстановке - ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье - после референдума, как вы пишите - дождутся, наконец, Россию. А что дальше? Мы одолеем гитлерье? И - как? Это будет ещё одна Великая Отечесивенная? А какого числа наступит 9 мая?

- Хорошо, я тебе отвечаю, Саш.

Никаких референдумов не было в Освенциме, где наша Родина погасила печи гитлерья.

Никаких референдумов не было там, где гитлерье оккупировало Украину, Белоруссию, массово уничтожая людей по национальному признаку и угоняя в Германию славян как рабов.

Победа России будет в ее непобедимости. Непобедимость России нельзя победить ни в каком бою.

День Победы наступит, когда всем русофобским нацистам единого Запада станет ясно – непобедимость России нельзя победить.

Наша Победа - в нашей непобедимости.

Наша Побела – в нашей ежедневной, ежеминутной непобедимости.

- Очень здорово.

- Так я думаю, Саша.

Я так думаю. Это у меня такой поэтский телескоп, в котором мысль требует чувствознания. А мое чувствознание – мой исторический опыт.

Потому что все, что происходит сейчас в области триумфального расцвета русофобского нацизма, который абсолютно равен гитлерью, и я ежедневно об этом говорю, - все это я видела в своем раннем детстве, все это я пережила.

И, более того, общаясь со своим другом Юликом Семеновым (Юнна Мориц имеет ввиду знаменитого писателя, сценариста, журналиста, публициста, поэта Юлиана Семёнова. - А.Г.), от него много раз слышала, что это повторится, и обязательно наступит такое время, когда мы это увидим.

У меня есть стихи об этом, о том, как Юлик Семенов говорил мне об этом.

Я, вообще, человек благодарный всем людям, с которыми я общалась на территории их ясновидения.

- Очень интересно. Я могу попросить вас прочитать вот эти стихи, которые…

- Да, прочту, прочту.

- … которые мне и, я надеюсь, нашим читателям, посетителям сайта KP.RU и слушателям Радио «Комсомольская правда» тоже помогут жить и побеждать.

- Они должны помочь нам жить, сохраняя ежеминутно режим непобедимости.

(Как Юнна Мориц читает свои стихи - слушайте прямо здесь и сейчас.)

* * *

Ждите, скоро буду, я – Россия, Печи я в Освенциме гасила,

У меня была такая сила,

Что спасала вас от гитлерья.

Эту силу я не износила,

И меня дождётесь вы не зря!

Гитлерьё под видом демократаК вам явилось прямиком из НАТО, –

Гитлерьё, которое когда-тоРазгромила армия моя.

У меня была такая сила,

Что спасала вас от гитлерья, –Эту силу я не износила,

Ждите, скоро буду, я – Россия,

И меня дождётесь вы не зря!

Этой силы, что себя не износила,

Ждёт Одесса, где людей сожгли живьём!..

Вся Россия ждёт, что эта силаСкажет всем, кто здесь, сейчас – под гитлерьём:

Ждите, скоро буду, я – Россия,Печи я в Освенциме гасила,

Я спасала вас от гитлерья,

И меня дождётесь вы не зря!