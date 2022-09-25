Юнна Мориц: Ждите, скоро буду, я – Россия, и меня дождётесь вы не зря!

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
… - Гитлерьё под видом демократа
К вам явилось прямиком из НАТО, –Гитлерьё, которое когда-тоРазгромила армия моя…
Юнна Петровна! Стихотворение это ваше, мне кажется, - про 30 сентября, когда в Кремле в торжественной обстановке - ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье - после референдума, как вы пишите - дождутся, наконец, Россию. А что дальше? Мы одолеем гитлерье? И - как? Это будет ещё одна Великая Отечесивенная? А какого числа наступит 9 мая?
- Хорошо, я тебе отвечаю, Саш.
Никаких референдумов не было в Освенциме, где наша Родина погасила печи гитлерья.
Никаких референдумов не было там, где гитлерье оккупировало Украину, Белоруссию, массово уничтожая людей по национальному признаку и угоняя в Германию славян как рабов.
Победа России будет в ее непобедимости. Непобедимость России нельзя победить ни в каком бою.
День Победы наступит, когда всем русофобским нацистам единого Запада станет ясно – непобедимость России нельзя победить.
Наша Победа - в нашей непобедимости.
Наша Побела – в нашей ежедневной, ежеминутной непобедимости.
- Очень здорово.
- Так я думаю, Саша.
Я так думаю. Это у меня такой поэтский телескоп, в котором мысль требует чувствознания. А мое чувствознание – мой исторический опыт.
Потому что все, что происходит сейчас в области триумфального расцвета русофобского нацизма, который абсолютно равен гитлерью, и я ежедневно об этом говорю, - все это я видела в своем раннем детстве, все это я пережила.
И, более того, общаясь со своим другом Юликом Семеновым (Юнна Мориц имеет ввиду знаменитого писателя, сценариста, журналиста, публициста, поэта Юлиана Семёнова. - А.Г.), от него много раз слышала, что это повторится, и обязательно наступит такое время, когда мы это увидим.
У меня есть стихи об этом, о том, как Юлик Семенов говорил мне об этом.
Я, вообще, человек благодарный всем людям, с которыми я общалась на территории их ясновидения.
- Очень интересно. Я могу попросить вас прочитать вот эти стихи, которые…
- Да, прочту, прочту.
- … которые мне и, я надеюсь, нашим читателям, посетителям сайта KP.RU и слушателям Радио «Комсомольская правда» тоже помогут жить и побеждать.
- Они должны помочь нам жить, сохраняя ежеминутно режим непобедимости.
(Как Юнна Мориц читает свои стихи - слушайте прямо здесь и сейчас.)
* * *
Ждите, скоро буду, я – Россия, Печи я в Освенциме гасила,
У меня была такая сила,
Что спасала вас от гитлерья.
Эту силу я не износила,
И меня дождётесь вы не зря!
Гитлерьё под видом демократаК вам явилось прямиком из НАТО, –
Гитлерьё, которое когда-тоРазгромила армия моя.
У меня была такая сила,
Что спасала вас от гитлерья, –Эту силу я не износила,
Ждите, скоро буду, я – Россия,
И меня дождётесь вы не зря!
Этой силы, что себя не износила,
Ждёт Одесса, где людей сожгли живьём!..
Вся Россия ждёт, что эта силаСкажет всем, кто здесь, сейчас – под гитлерьём:
Ждите, скоро буду, я – Россия,Печи я в Освенциме гасила,
Я спасала вас от гитлерья,
И меня дождётесь вы не зря!