В Минобороны разъяснили, будут ли призывать женщин на мобилизацию в 2022-м году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да, женщины могут быть призваны при мобилизации. Даже частичной, которая проходит сегодня. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, когда давал разъяснения от Генштаба.

«Конечно же имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности», - сказал Цимлянский.

Это касается только тех женщин, которые пребывают в запасе и состоят в мобилизационном резерве. А значит - не все подряд. То есть выпускница института Культуры или философского факультета призвана не будет.

О каких же специальностях говорил контр-адмирал Цимлянский.

«К ним относятся, например, медицинские работники. Но потребность в таких специалистах минимальна», - заявил он.

Стоит отметить, что не только женщин-медиков могут мобилизовать. Кроме них в постановлении правительства перечисляются несколько специальностей и направлений, «при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет». Это:

- Связь

- Вычислительная техника

- Оптические и звукометрические средства измерения и метеорология

- Полиграфия

- Картография

Важно отметить, что все военнообязанные женщины знают о том, что они военнообязанные - они вставали на учет в военкомате, у них есть военный билет и они регулярно отмечаются в комиссариате (некоторые даже получают повышение в звании).

Женщины-запасники относятся к третьему разряду. То есть их призывать будут в последнюю очередь, но известны факты, когда даже сейчас при частичной мобилизации их призывают. Так по неподтвержденным данным, во Владимире мобилизованы 4 женщины-врача. При этом женщины-офицеры прибывают в запасе до 50 лет, рядовой и сержантский состав (как правило это медсестры) - до 45.

При этом отсрочки от мобилизации для женщин действуют такие же, как и у мужчин, плюс их не призовут, если:

- если имеют хотя бы одного ребенка до 16 лет

- срок их беременности не менее 22 недель (На практике беременных, конечно, не призывают. Но формально женщину могут призвать даже если она на 21-й неделе беременности. Однако, по тому же закону уже на 22-й неделе она имеет право на досрочное увольнение с военной службы (п. 5, ст. 17 закона «о мобилизации») - прим. Ред.)

При этом совершенно не имеет значения, состоит ли такая женщина в браке или нет.