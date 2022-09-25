Частичная мобилизация: Одни бегут в военкомат. Другие — за границу

Мобилизованные в военкомате. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В МОСКВЕ ОТПРАВИЛИ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

В пятницу заскочил в один из столичных военкоматов. Пусто. Только дежурный на входе. Пару отставников вышли и один сознательный офицер запаса прибежал.

- Я же помню, что при мобилизации надо в четырехдневный срок прийти, - говорит почти седой, но крепкий мужчина лет 50-ти.

- У нас «частичная мобилизация», мы сами вызываем повесткой. Вам приходила? - смотрит дежурный через очки.

- Нет. Значит, пока вам рано.

- Что значит рано, хочу успеть на Донбасс, танкист я.

- Достаточно таких в войсках... Да и все равно вы не успели. Команды мобилизованных уже убыли. Как президент объявил, так следующим утром и отправили по 8 воинским частям Подмосковья. Там, на базе госпиталей они пройдут медкомиссию, стрижку, баню, им выдадут форму, покормят. Ну, и дадут время вспомнить вооружение.

- Я добровольцем хочу, - настаивает мужчина.

- Тогда не факт, что будете танком командовать, может придется в тылу гайки крутить.

- И так их кручу автослесарем, а хочу в бой. Коллеги и начальство поддерживают - отпустили.

Поговорить с добровольцем не вышло, он скрылся за бронированной дверью военкомата — решил дальше настаивать на отправке в Донбасс.

ШТИРЛИЦ - РЕЛОКАНТ

В самом деле мобилизованные в Москве все уже набраны и отправлены?

- Остались еще в Мытищах, - подсказали мне в Минобороны. Еду. За рулем включил радио. И офигеваю. Будто смотрю фильм про Штирлица, который едет по Берлину 1942 года и слушает сводки в фронта.

Краткий пересказ вещания одной из респектабельных российских радиостанций: в России началась релокация - граждане бегут в Армению и Монголию, Грузию и Турцию, чтоб не попасть под мобилизацию. «Ереван не резиновый, растет цена недвижимости», - заливается смехом в эфире жительница Еревана. «В Казахстане растут цены на авиабилеты, их скупили российские релоканты», - вдохновенно говорит ведущий.

У военкомата в Мытищах, что обслуживает и соседний наукоград Королев, тоже не души.

- Повестками назначено время на 12.00, ждем, - сказала начальник отдела подготовки и учета военкомата Надежда Апанасенко.

Первым, раньше указанного срока пришел Сергей Семенихин. Познакомились. Ему 32 года, рос в семье офицера, сам рядовой запаса, служил срочную связистом в ракетных войсках (учетная специальность - электродизилист), последнее время строил столичное метро. Не стал ждать повестки. Пришел сам. Доброволец.

- Это моя позиция. Кто еще пойдет если не мы. У меня трое детей. Хочу, чтобы они росли в мирное время.

- Как отреагировала семья?

- Пока они не знают, - смущается Сергей. - Сюрприз.

- Повестка не пришла?

- Нет, но сказали, что получил бы через неделю.

В актовом зале, где проходил прием, уже сидел с мамой и девушкой отмобилизованный 26-летний Денис Попов. Срочную служил в Таманской дивизии рядовым. Волосы сплетены на затылке в хвост, аккуратные усы и бородка, работал директором пиццерии.

- Получил повестку утром дома. Не удивился. Готов служить, семья переживает, боятся за меня, - рассказал Денис.

В коридоре встретил еще одного мобилизованного - Игоря Шорохова. Он работает при администрации города Королева. Получил повестку на работе в торжественной обстановке. Срочную проходил в десанте - механиком-водителем БМП и БТР. Прыгал с парашютом.

Игорь говорит тихо: «Семья переживает и гордится, двое детей школьников, но мы справимся. Долго думал. Надо кому-то защищать страну. Я принимал присягу, значит мой долг защитить Родину».

ВЕРНУСЬ ДОМОЙ ТОЧНО!

С ним в коридоре разминулся совсем еще молодой парень. Алексей Суслин улыбается журналистам. Ему 22 года. Только в июле демобилизовался из армии. Служил в Таманской дивизии и даже участвовал в танковом биатлоне. После армии записался на актерские курсы, но пришла повестка.

- Как получил, сказал: вот и до меня очередь дошла. Кому идти, как не мне. У меня же самый свежий опыт. Друзья поддерживают. Многие сами ходили в военкомат, но им сказали, что пока не нужны.

Следом за Суслиным в актовый зал не снимая бейсболку со смайликом заходит 37-летний Александр Богданов. Служил в войсках связи в Софрино рядовым, работал менеджером.

- Доброволец. Иду воевать за справедливость. Вернусь домой точно, пообещал, - говорит уверенно Александр.

- На работе как к этому отнеслись.

- Начальник сказал, что замену мне искать не будет. Будет ждать.

- Завтра в 11 часов ждем вас в военкомате на отправку, взять с собой гигиену, носочки, нижнее белье, обувь и перчатки можно взять свои, что-нибудь перекусить в дорогу, - объяснили мобилизованным военкоматчики.

ВОЕНКОМАТ ВЗЛОМАТЬ НЕВОЗМОЖНО

- Есть сложности? - интересуюсь у сотрудников комиссариата.

- Случается, родители живут по одному адресу в Мытищах, а запасники с семьями где-то еще. Пока информация дойдет…

- Ага, вон украинцы говорят, что взломали интернет-систему военкоматов в России и опубликовали список всех 300 000 подлежащих мобилизации.

- Да не может быть! У наших военкоматов просто нет интернета - специально чтоб никто не взломал. Девочки печатали списки лично, но мы их еще даже не передавали в управление.

- А как должна выглядеть повестка?

- Из двух частей с линией отрыва. Одна с подписью мобилизованного или его родственников остается в военкомате, а другая - у призванного на службу. На ней также должна быть подпись с расшифровкой военного комиссара района и печать.

- А кто бегает, вручает повестки?

- Вольнонаемные сотрудники военкомата.