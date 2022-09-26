Невролог Николай Шамалов назвал три способа борьбы с тревожностью Фото: Shutterstock

Главный внештатный специалист невролог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Николай Шамалов объясняет, что тревога – это неотъемлемая часть нашей жизни: «У каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство. Главное – научиться с тревогой справляться».

ГЛАВНЫЕ ТРИГГЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ

Также врач назвал разные триггеры (по сути спусковой крючок) для запуска тревожности:

1. Физические.

Как ни странно, даже несбалансированное питание может стать заставить вас психовать (когда живот болит, то не до спокойствия...). Также к физическим факторам относятся неадекватный режим дня, то есть мало сна, мало движений. И переизбыток крепкого чая, кофе, алкоголя.

2. Генетические.

Существует и наследственная предрасположенность, а также особенности воспитания, травмы, перенесенные в детстве.

Отсюда и психологические особенности личности, которые подстегивают тревожность: склонность к гиперконтролю, перфекционизму, низкая самооценка.

3. Социальные.

Новости, избыточный просмотр соцсетей, когда нашему мозгу приходится обрабатывать избыточное количество информации, в том числе и развлекательного контента. Из-за этого мозг перегружается и не успевает отдохнуть.

«Также не стоит забывать, что соцсети порой заставляют нас сомневаться в своих способностях, сравнивать свою жизнь с жизнью окружающих, что приводит к повышению уровня тревоги», - говорит Николай Шамалов.

ТРИ СПОСОБА ПОБОРОТЬ ТРЕВОЖНОСТЬ

1. Иногда достаточно просто адекватно выстроить режим дня.

Главное - высыпаться, второе - больше двигаться. Даже обычные ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе способны снять общее напряжение и разгрузить нервную систему.

2. Существуют различные дыхательные упражнения, которые помогают справляться с тревогой.

3. Если тревожность мешает в повседневной жизни, лучше всего обратиться за помощью к психологу, психотерапевту.

На данный момент существует несколько различных подходов в психологии, очень эффективна когнитивно-поведенческая терапия. Но в каждом случае методика выбирается индивидуально.

При необходимости, специалист может порекомендовать проконсультироваться у психиатра для назначения лекарственной терапии.