Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире
Эксклюзив kp.rukp.ru
25 сентября 2022 12:39

Новые ограничения по картам «Мир» в Турции: как можно расплатиться российским туристам

Финансовый аналитик Арда Тунджа считает, что государственные банки Турции будут продолжать обслуживать карты «Мир»
Алёна ПАЛАЖЧЕНКО
Финансовый аналитик Арда Тунджа считает, что государственные банки Турции будут продолжать обслуживать карты «Мир»

Финансовый аналитик Арда Тунджа считает, что государственные банки Турции будут продолжать обслуживать карты «Мир»

Фото: Shutterstock

Российские карты «Мир» в Турции по-прежнему принимаются, хотя трудностей с их использованием у наших туристов становится всё больше. На минувшей неделе два частных турецких банка Is Bankas и Denizbank приостановили приём карт «Мир» после заявления Минфина США о возможных санкциях за использование этой платёжной системы за рубежом.

В то же время карты «Мир» в Турции принимаются в банкоматах государственных банков Ziraat Bankas , Vak fBank и Halkbank. Но и они перестали обслуживать карты, выпущенные подсанкционными российскими банками, в том числе «Сбером». По картам других банков был снижен суточный лимит выдачи средств с 2500 до 1500 турецких лир (около 140 и 80 долларов соответственно).

Карты «Мир» неподсанкционных российских банков (в их число входят «Тинькофф», «Росбанк», «Райффайзен», «Почта банк» и многие другие) по-прежнему принимаются в торговых точках, оснащённых платёжными терминалами турецких госбанков.

Дальнейшая судьба карт «Мир» обсуждается в Турции на самом высоком уровне. В пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провёл по этому поводу совещание с участием глав Минфина, Центробанка и ведущих турецких банков. По его словам, в Турции «работают над альтернативами». Конкретное решение пока не обозначено.

Его пресс-секретарь Ибрагим Калын и вовсе раскритиковал заявления США против платёжной системы «Мир», назвав их безосновательными. «Они пытаются заставить нас что-то выполнять. Эти карты имеют ограничения, их используют российские туристы. Мы не собираемся запрещать им приезжать в нашу страну. Туристы могут использовать любые карты», - сказал Калын журналистам.

Как заявил KP.RU турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, ситуация с картами «Мир» сейчас находится в чисто политической плоскости. «Если наши госбанки будут исходить из близости Турции к России, то я не думаю, что они выйдут из системы «Мир». Что касается альтернатив, о которых упомянул Эрдоган, то о них трудно сказать что-то детальное», - сказал аналитик.

КАРТИНА ДНЯ