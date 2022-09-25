Новые ограничения по картам «Мир» в Турции: как можно расплатиться российским туристам

Финансовый аналитик Арда Тунджа считает, что государственные банки Турции будут продолжать обслуживать карты «Мир» Фото: Shutterstock

Российские карты «Мир» в Турции по-прежнему принимаются, хотя трудностей с их использованием у наших туристов становится всё больше. На минувшей неделе два частных турецких банка Is Bankas и Denizbank приостановили приём карт «Мир» после заявления Минфина США о возможных санкциях за использование этой платёжной системы за рубежом.

В то же время карты «Мир» в Турции принимаются в банкоматах государственных банков Ziraat Bankas , Vak fBank и Halkbank. Но и они перестали обслуживать карты, выпущенные подсанкционными российскими банками, в том числе «Сбером». По картам других банков был снижен суточный лимит выдачи средств с 2500 до 1500 турецких лир (около 140 и 80 долларов соответственно).

Карты «Мир» неподсанкционных российских банков (в их число входят «Тинькофф», «Росбанк», «Райффайзен», «Почта банк» и многие другие) по-прежнему принимаются в торговых точках, оснащённых платёжными терминалами турецких госбанков.

Дальнейшая судьба карт «Мир» обсуждается в Турции на самом высоком уровне. В пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провёл по этому поводу совещание с участием глав Минфина, Центробанка и ведущих турецких банков. По его словам, в Турции «работают над альтернативами». Конкретное решение пока не обозначено.

Его пресс-секретарь Ибрагим Калын и вовсе раскритиковал заявления США против платёжной системы «Мир», назвав их безосновательными. «Они пытаются заставить нас что-то выполнять. Эти карты имеют ограничения, их используют российские туристы. Мы не собираемся запрещать им приезжать в нашу страну. Туристы могут использовать любые карты», - сказал Калын журналистам.

Как заявил KP.RU турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, ситуация с картами «Мир» сейчас находится в чисто политической плоскости. «Если наши госбанки будут исходить из близости Турции к России, то я не думаю, что они выйдут из системы «Мир». Что касается альтернатив, о которых упомянул Эрдоган, то о них трудно сказать что-то детальное», - сказал аналитик.