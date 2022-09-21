Вслед за турками подтянулись вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык». Наши карты там не обслуживаются ни в платежных терминалах, ни в банкоматах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все началось с Турции. В начале недели два местных банка DenizBank и Is Bankasi объявили о прекращении сотрудничества с картами «Мир». Причина – заявления минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов о вторичных санкциях в случае их сотрудничества с российской платежной системой. Очевидно, и тому, и другому банку есть что терять. Как рассказал KP.RU финансовый аналитик Михаил Беляев, под угрозы санкций могут попасть те финансовые организации, через которые проходят большие долларовые потоки. И если эти потоки прекратятся, банки останутся на мели. Тем, кто не зависит от денежной системы США, угрозы не страшны.

Однако цепная реакция не заставила себя ждать. Вслед за турками подтянулись вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык». Наши карты там не обслуживаются ни в платежных терминалах, ни в банкоматах. Что касается систем VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, то с ними проблем нет.

Появились информация и об Армении. Местный Центробанк заявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир», подчеркнув: что решения относительно работы с российскими картами коммерческие банки примут самостоятельно.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) хранят молчание. На запрос KP.RU о подтверждении информации, ответа нет. Но красноречивее всего говорит тот факт, что на сайте системы «Мир» убрали информацию о странах, где принимают карту «Мир». Хотя еще на прошлой неделе там был целый список, среди которых и Вьетнам, и Казахстан. Впрочем, тревогу бить пока рано. Варианты есть. В той же Турции часть банков (в частности, Ziraat Bankasi и VakifBank) продолжают работать с картами «Мир» и никаких объявлений о прекращении сотрудничества от них не было. Вьетнамский VRB (50% его акций принадлежат российскому ВТБ) тоже продолжает обслуживание. В Казахстане можно снять наличные с карты «Мир» в банкоматах ВТБ, Сбербанка, «ЦентрКредит».

Но самый надежный способ не остаться без денег за границей, это взять с собой наличные. Так рекомендует Ассоциация туроператоров России. Доллары, евро, турецкие лиры, рубли. Последние можно обменять в магазинах, отелях, ресторанах и т.д. Важно помнить: из России разрешено вывозить максимум 10 тысяч долларов на человека либо эквивалент в другой валюте.