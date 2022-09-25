Выплаты по 300 тысяч рублей и другие льготы для мобилизованных: в Госдуму внесли сразу два законопроекта

Льготы могут коснуться единоразовых выплат, кредитных каникул и трудовых гарантий для призванных на военную службу Фото: REUTERS

Как быть с выплатами по кредиту, если ты будешь мобилизован? Этот вопрос волнует сейчас многих военнообязанных россиян, которые находятся в запасе. Группа сенаторов и депутатов Госдумы, среди которых Андрей Турчак, Николай Журавлев и Андрей Клишас, подготовили законопроект о предоставлении кредитных каникул участникам СВО на Украине - об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. О необходимости такого закона говорили уже давно, но особенно остро проблема встала после объявления в России частичной мобилизации. В армию будут призваны сотни тысяч россиян, большинство из которых – молодые мужчины в экономически активном возрасте, многие из которых имеют постоянные рабочие места, обременены кредитами и т.п.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев пояснил, что законопроект предусматривает приостановление выплат по кредитам (в том числе по ипотечным) на срок, определенный заемщиком, или уменьшение суммы платежей в течение такого периода.

Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период должен быть установлен автоматически со дня направления требования.

Николай Журавлев отметил, что предполагается также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.

Кроме того, на сайте Госдумы также появился законопроект о мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей. Его авторы – депутаты от КПРФ и «Единой России». Проект предлагает установить мобилизованным единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, освободить их от уплаты процентов по кредитам на период прохождения службы; компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы. Законопроект депутаты рассмотрят в период осенней сессии.

Кроме того, уже в ближайшую неделю Госдума рассмотрит поправки в законодательство о трудовых гарантиях для мобилизованных. Согласитесь, обидно быть призванным на военную службу, и при этом потерять любимую работу. Новые нормы должны будут исключить увольнение мобилизованных граждан – работодателей обяжут сохранять зав ними рабочие места.