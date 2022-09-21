ЦБ рекомендовал банкам давать мобилизованным россиянам отсрочку по кредитам Фото: Артем КИЛЬКИН

Банкам и микрофинансовым организациям следует предоставить гражданам России отсрочку по кредитным платежам, считает Банк России. ЦБ дал финансовым организациям соответствующую рекомендацию.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», – сказано на сайте Центробанка.

Кроме того, рекомендовано не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять граждан из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Как отмечается в сообщении, мобилизованные россияне могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, включая ипотеку. Такое же право может быть предоставлено близким родственникам заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Вместе с тем банкам, МФО и бюро кредитных историй рекомендовано не рассматривать отсрочку по платежам как ухудшение кредитной истории.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.