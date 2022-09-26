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26 сентября 2022 4:00

Разобрали гардероб короля Карла III: стильный пижон или плохо одетый монарх в туфлях за 200 тысяч

Стилист для kp.ru разобрал модные привычки и дорогую одежду короля
Ирина ВИКТОРОВА
Стилисты и дизайнеры часто спорят о вкусах британского монарха

Стилисты и дизайнеры часто спорят о вкусах британского монарха

Фото: EAST NEWS

В сентябре принц Уэльский Чарльз стал королем Карлом III. Его гардероб огромный и очень дорогой. Вот только стилисты и дизайнеры часто спросят о вкусах этого британского монарха. Вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым мы заглянули в гардероб его высочества и нашли там много дорогой одежды и стильных привычек.

Галстуки – всему голова

На этом фото 32-летний принц Уэльский Чарльз с первой женой 20-летней принцессой Уэльской Дианой вскоре после свадьбы. Как раз в начале 80-х годов Чарльз определился со стилем и в его гардеробе остались с постоянной пропиской вещи, которые до сих пор занимают там почетное место. На этом снимке важны следующие стильные детали: галстук и нагрудный платок в кармане пиджака – они усложняют классический и простой английский стиль одежды. Платок одного из цветов, который есть в галстуке. Галстук часто в полоску. В петлице – нередко цветок: в данном случае лето, поэтому это гвоздика из сада поместья принца. С помощью этих деталей Чарльз вносит разнообразие в скучные официальные костюмы. Вся одежда Чарльза шьется на заказ у британских дизайнеров, в ателье. Рубашки и галстуки у нынешнего короля с 1980 года от бренда «Turnbull & Asser» - в их ателье шили не только Чарльзу, но еще и Пабло Пикассо с Чарли Чаплиным. Принц Чарльз любит серую и синюю, розовую и сиреневую гаммы, полоски (порой их цвета имеют смысловую нагрузку) и двойные манжеты для запонок.

Галстуки – всему голова

Галстуки – всему голова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономный король

В гардеробе короля множество дорогих вещей срок службы которых достигает 20 – 25 лет. За это иногда ради скандала Чарльза называли «человеком с плохим вкусом» - но это не так, все ради скандала. Одет он всегда дорого и хорошо. Все вещи сшиты в классическом стиле, поэтому актуальны всегда. Тем более, что винтажные вещи особенно ценятся даже модниками. На этом фото мы видим Чарльза в добротном двубортном пальто-поло горчичного цвета – как раз впервые в 2008 году. Король носит его до сих пор. Заметьте – край утяжелен, чтобы ветер не задирал полы пальто. Еще королева Виктория завещала состоявшимся джентльменам носить пальто из тончайшей шерсти викуньи – самой дорогой в мире. Мне нравится вот эта цитата нового короля на обсуждаемую тему: «Я предпочитаю сохранять многие вещи или если это требуется – то чинить, вместо того, чтобы избавиться от них. Сложность в том, что по мере старения ваша форма меняется и влезать во многие вещи становится все сложнее. Я придаю значение деталям в одежде и цветовому сочетанию. Но мне повезло встречать на своем пути потрясающих людей, создающих очень ценные для меня вещи, именно поэтому я также стараюсь дать этим вещам как можно более долгую жизнь».

На этом фото мы видим Чарльза в добротном двубортном пальто-поло горчичного цвета – как раз впервые в 2008 году

На этом фото мы видим Чарльза в добротном двубортном пальто-поло горчичного цвета – как раз впервые в 2008 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное – чтобы костюмчик сидел

Костюмы Чарльза не идеальны, но они идеально подходят ему. В этом и есть главный козырь сшитой на заказ одежды. Принц, а теперь король носит костюмы так, как будто в них родился или на нем пижама – другими словами Чарльз чувствует себя удобно и расслаблено. Это - история о стиле, а вовсе не о моде. И, скорее всего, об особенностях характера – принцу в любой ситуации должно быть комфортно.

При этом у Чарльза более сотни костюмов – каждый стоит около $5 тысяч. Шьют их почти 40 лет в ателье «Anderson & Sheppard», где для одежды его высочества используют ткани только британских производителей, как правило, небольших фабрик. Принц зачем-то просит заутюживать стрелки на рукавах, это давняя идея – так пиджаки проще транспортировать в багаже. Но она не прижилась у известных брендов. Чарльз едва ли не единственная персона такой величины, кто сделал эту деталь особенностью гардероба.

Костюмы Чарльза не идеальны, но они идеально подходят ему

Костюмы Чарльза не идеальны, но они идеально подходят ему

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В загруженный официальными мероприятиями день король может сменить костюм до пяти раз. Некоторые вещи могут быть надеты несколько раз, но с перерывами в пару месяцев. Обувь ручной работы, как и одежда на заказ – отличная инвестиция при должном уходе. За поддержание гардероба Чарльза в идеальном состоянии (исключительно в полированных шкафах из красного дерева) отвечает штат помощников, который теперь увеличится.

Если королеве туфли разнашивала помощница, то у короля эта услуга будет востребована не часто. Читал в британской прессе, что Чарльз любит носить туфли также долго как костюмы. Известно, что ногу Чарльза измерили для первой пары черных оксфордов еще в 1971 году и до сих пор шьют обувь по этой мерке. Шьет лондонский производитель «John Lobb». В Москве пару туфель бренда можно купить в среднем за 200 тысяч рублей и дороже.

Парадный выход

На этом фото Чарльз на свадьбе младшего сына принца Гарри с Меган Маркл рядом с женой Камиллой. Это 2018 год и этому фраку исполнилось 34 года. Выглядит фрак достойно, так как его чинят в том же ателье, где шьют. Топ-менеджер ателье рассказывал и показывал в интервью специальный короб, где хранятся остатки тканей от сшитой для его высочества одежды. Есть в коробе и серые кусочки от этого фрака, созданного в 1984 году.

На этом фото Чарльз на свадьбе младшего сына принца Гарри с Меган Маркл рядом с женой Камиллой

На этом фото Чарльз на свадьбе младшего сына принца Гарри с Меган Маркл рядом с женой Камиллой

Фото: EAST NEWS

Настоящий пижон

Историческое фото – новый король Карл III с матерью королевой Елизаветой II и старшим сыном – будущим королем. Его высочество даже на самых официальных мероприятиях умудряется быть нескучным. Какой у него здесь шикарный бархат – по удивительному совпадению главный материал последних сезонов. И гвоздика, и безупречное сочетание цветов. Неужели пижон? Пижон – но в самом лучше смысле этого слова.

Настоящий пижон

Настоящий пижон

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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