У 64-летнего Алека Болдуина родился восьмой ребенок

Алек и Хилария Болдуин снова стали родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Алек Болдуин снова стал отцом: у 64-летнего артиста родилась дочь. Малышку назвали Иларией Каталиной Иреной. Жена Болдуина Хилария поделилась первыми кадрами новорожденной, снятыми в роддоме. Многодетная мама показала, как тепло встретили кроху ее старшие браться и сестры. На фото они нежно держат малютку на руках.

«Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту — Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме», - написала 39-летняя Хилария в соцсетях.

Хилария поделилась первыми кадрами из роддома. Фото: соцсети.

Хилария – инструктор по йоге. Для нее новорожденная дочка стала седьмым ребенком. Для Алека Болдуина – восьмым. У него также есть дочь Айрленд от актрисы Ким Бейсингер.

Хилария и Алек неустанно работают над расширением своего и без того многодетного семейства. Полтора года назад у супругов родилась дочь Люсия. А всего за пять месяцев до ее рождения на свет появился их сын Эдуардо. Ребенка родила суррогатная мать. Дело в том, что в 2019 году у Хиларии один за другим случились два выкидыша. Причем второй произошел уже на довольно позднем сроке – на четвертом месяце, супруги знали, что у них должна была родиться девочка. Это стало для жены актера настоящей трагедией. Чтобы не рисковать, супруги обратились к услугам суррогатного материнства, но не теряли надежду – и Хилария снова забеременела естественным путем. Малыш Эдуардо дался ей нелегко, она почти все время лежала на сохранении. Но в итоге пятый ребенок пары родился здоровым и в срок.

Многодетная мама показала, как тепло встретили кроху ее старшие браться и сестры. Фото: соцсети.

Алек и Хилария поженились в 2012 году. Они уже воспитывают 9-летнюю дочь Кармен, полуторагодовалую дочь Люсию и четверо сыновей - 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео и двухлетнего Эдуардо. 26-летняя дочь Болдуина Айрленд делает успешную карьеру фотомодели. С ее матерью Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша. Правда, в последнее время актеру, казалось, было совсем не до планов по расширению семейства. Алек до сих пор является ответчиком в судебном процессе по делу о несчастном случае на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». В октябре 2021 года актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Для Хиларии новорожденная дочка стала седьмым ребенком. Для Алека Болдуина – восьмым. Фото: соцсети.

После несчастного случая Болдуин несколько месяцев был в депрессии. К тому же его карьера пошла на спад. После громкого скандала на съемках «Ржавчины» его перестали снимать. В недавнем интервью Болдуин рассказал, что после случившегося инцидента ему было отказано в пяти новых проектах. Болдуин на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с продюсерами и уже собирался вылетать на съемки. Однако в последний момент ему заявили, что не хотят продолжать сотрудничество.

На днях стало известно, что Болдуин планирует возобновить актерскую карьеру, сыграв в бродвейском спектакле «Искусство» Ясмины Резы.