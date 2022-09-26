Россияне стали экономить на одежде и технике, но чаще ходят за продуктами

Зато продажи в продуктовых магазинах, наоборот, выросли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году мы стали реже покупать непродовольственные товары. Об этом говорят данные исследования «Платформы ОФД», проведенного по заказу РБК. Весной и летом 2022 года заметно упали продажи обуви и одежды. В июне на покупку предметов гардероба россияне тратили в среднем 5,5 тыс. рублей, хотя в тот же месяц год назад этот показатель был выше на 19%. Но если в середине и в конце лета продажи одежды начали восстанавливаться, то бытовую технику и электронику россияне по-прежнему покупают хуже, чем годом ранее. В июле покупатели приобрели на 15% меньше товаров, а в денежном выражении продажи упали на 18%. Средний чек покупки стал на 11% ниже, чем год назад - 9,9 тыс. рублей.

Зато продажи в продуктовых магазинах, наоборот, выросли. В августе в денежном выражении - на 8% по сравнению с прошлым годом, а количество купленных товаров — на 5%. Средний чек на покупку продуктов в России составил 712 рублей (это на 1% ниже, чем в прошлом году).

Ряд экспертов связали эти тенденции с падением реальных доходов россиян, которые стали экономить на дорогостоящих покупках. Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец считает, что глобальных перемен в потребительском поведении граждан пока не происходит. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда»:

- Если мы говорим о спаде в приобретении товаров длительного пользования – летом он, действительно, происходит. Люди уезжают на дачи, уходят в отпуска и т.п. Насчет того, что стали покупать заметно больше продуктов – я не стал бы утверждать, что это так. Летом и осенью на рынок поступает много сезонных товаров – фруктов и овощей, и их начинают активно покупать именно в этот период. По сравнению с прошлым годом цифры отличаются не так сильно. Есть исследования Росстата, как и на что тратят деньги россияне в долях от общих доходов. И согласно этим данным, как россияне тратили в среднем около 30% своих средств на продовольствие, так тратят и сейчас. Структура потребительских расходов населения сейчас не меняется. Думаю, до конца года ожидать существенных перемен здесь не стоит. А вот с нового года, когда будут расширены санкции и ограничения в отношении нашей страны, ситуация в экономике может измениться – тогда могут измениться и потребительские предпочтения россиян.