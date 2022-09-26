В Саратовской области открылась экологическая смена волонтеров «Норникеля»

Участники программы «Комбинат добра» корпоративного волонтерства «Норникеля» — дружная семья

Экологическая смена программы «Комбинат добра» корпоративного волонтерства «Норникеля» открылась в национальном парке «Хвалынский» Саратовской области. В ней приняли участие сотрудники московского и саратовского отделений компаний. Экосмена была организована в рамках экологического марафона «Понеслось», который в 2022 году прошел уже в 7-й раз. С июня по сентябрь в ходе экомарафона во всех перечисленных регионах проходили различные мероприятия - от практических до игровых и обучающих. Но основная часть этой ежегодной акции заключается в разработке корпоративных волонтерских проектов. Методическую помощь при этом предоставляют опытные эксперты-партнеры «Норникеля», а финансирование берет на себя сама компания.

Помощь добровольцев национальному парку «Хвалынский» пришлась кстати

На открытии экосмены лидер волонтерского корпуса «Комбинат добра» Кристина Казакова отметила, что в Саратове движение зародилось только в 2020 году, но уже обрело свой костяк активистов и координатора - специалиста ОП г. Саратов ООО «Норникель Спутник» Екатерину Гусеву. И, что самое главное, поддерживается региональным директором Капиталиной Захаринской.

- Не все мои знакомые понимают, кто такие волонтеры. Есть такое заблуждение, что добровольчество - занятие для студентов в свободное от учебы время. Потому что взрослый состоявшийся человек тратить свое время на «ерунду» не будет. Но мы с нашими сотрудниками с удовольствием участвуем в наших проектах. Во-первых, смена рода деятельности - лучший отдых. Во-вторых, чувствуешь себя причастным к чему-то большому. Ну и, конечно, сплочение коллектива в неформальной обстановке идет, это тоже очень важно, - отметила Захаринская, приветствуя участников экосмены.

В экологической смене совмещаются практическая и образовательная части

О том, что значит поддержка «Норникеля» на практике, рассказал главный специалист по развитию туризма национального парка «Хвалынский» Алексей Мигалов. По его словам, саратовские волонтеры компании вышли на него с предложением о сотрудничестве самостоятельно в начале этого года, а результаты этого взаимодействия можно увидеть уже сейчас.

- Что такое наш национальный парк? Более 22 гектаров территории и три сотрудника. С приходом тепла с «Комбинатом добра» подготовили парк к туристическому сезону: покрасили, убрали территорию, привели в порядок экологические тропы. После зимы работы много. Потом поддерживать проще - сами справились. А сегодня мы начинаем реализацию более крупного проекта - подготовка площадки под кемпинг. Это не только подготовка удобной территории для палаток, но и создание минимального набора удобств: душ, туалет, место под кухню и т.п. Да, государство нас не оставляет, содержит. Но сколько у нас в России заповедных территорий? Много. Поэтому благодаря ответственному бизнесу и помощи волонтеров мы можем гораздо больше. А что касается «Норникеля», тут важно, что поддержка от него предполагается не разовая, а системная. Мы всему рады, но такое сотрудничество - буквально счастливый билет, - считает Алексей Мигалов.

Совместное дело отлично сплачивает коллектив

В ходе блиц-открытия экологической смены волонтеры «Комбината добра» из разных регионов обменялись опытом работы, а также поучаствовали в «арктическом уроке» и узнали об интерактивных приемах экологического просвещения. Занятие провела заместитель директора экологического просветительского центра «Заповедники», председатель Всероссийского движения друзей заповедных островов Елена Книжникова.

Ну а после образовательной и игровой частей участников смены ждало «экодело». Кроме обустройства площадки для кемпинга добавились и другие сезонные заботы: покраска, уборка мусора, приведение в порядок территории и другие работы по благоустройству.