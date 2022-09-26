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Общество26 сентября 2022 9:00

В Саратовской области открылась экологическая смена волонтеров «Норникеля»

Работники компании помогли с благоустройством национального парка «Хвалынский»
Антон Угольков
Участники программы «Комбинат добра» корпоративного волонтерства «Норникеля» — дружная семья

Участники программы «Комбинат добра» корпоративного волонтерства «Норникеля» — дружная семья

Экологическая смена программы «Комбинат добра» корпоративного волонтерства «Норникеля» открылась в национальном парке «Хвалынский» Саратовской области. В ней приняли участие сотрудники московского и саратовского отделений компаний. Экосмена была организована в рамках экологического марафона «Понеслось», который в 2022 году прошел уже в 7-й раз. С июня по сентябрь в ходе экомарафона во всех перечисленных регионах проходили различные мероприятия - от практических до игровых и обучающих. Но основная часть этой ежегодной акции заключается в разработке корпоративных волонтерских проектов. Методическую помощь при этом предоставляют опытные эксперты-партнеры «Норникеля», а финансирование берет на себя сама компания.

Помощь добровольцев национальному парку «Хвалынский» пришлась кстати

Помощь добровольцев национальному парку «Хвалынский» пришлась кстати

На открытии экосмены лидер волонтерского корпуса «Комбинат добра» Кристина Казакова отметила, что в Саратове движение зародилось только в 2020 году, но уже обрело свой костяк активистов и координатора - специалиста ОП г. Саратов ООО «Норникель Спутник» Екатерину Гусеву. И, что самое главное, поддерживается региональным директором Капиталиной Захаринской.

- Не все мои знакомые понимают, кто такие волонтеры. Есть такое заблуждение, что добровольчество - занятие для студентов в свободное от учебы время. Потому что взрослый состоявшийся человек тратить свое время на «ерунду» не будет. Но мы с нашими сотрудниками с удовольствием участвуем в наших проектах. Во-первых, смена рода деятельности - лучший отдых. Во-вторых, чувствуешь себя причастным к чему-то большому. Ну и, конечно, сплочение коллектива в неформальной обстановке идет, это тоже очень важно, - отметила Захаринская, приветствуя участников экосмены.

В экологической смене совмещаются практическая и образовательная части

В экологической смене совмещаются практическая и образовательная части

О том, что значит поддержка «Норникеля» на практике, рассказал главный специалист по развитию туризма национального парка «Хвалынский» Алексей Мигалов. По его словам, саратовские волонтеры компании вышли на него с предложением о сотрудничестве самостоятельно в начале этого года, а результаты этого взаимодействия можно увидеть уже сейчас.

- Что такое наш национальный парк? Более 22 гектаров территории и три сотрудника. С приходом тепла с «Комбинатом добра» подготовили парк к туристическому сезону: покрасили, убрали территорию, привели в порядок экологические тропы. После зимы работы много. Потом поддерживать проще - сами справились. А сегодня мы начинаем реализацию более крупного проекта - подготовка площадки под кемпинг. Это не только подготовка удобной территории для палаток, но и создание минимального набора удобств: душ, туалет, место под кухню и т.п. Да, государство нас не оставляет, содержит. Но сколько у нас в России заповедных территорий? Много. Поэтому благодаря ответственному бизнесу и помощи волонтеров мы можем гораздо больше. А что касается «Норникеля», тут важно, что поддержка от него предполагается не разовая, а системная. Мы всему рады, но такое сотрудничество - буквально счастливый билет, - считает Алексей Мигалов.

Совместное дело отлично сплачивает коллектив

Совместное дело отлично сплачивает коллектив

В ходе блиц-открытия экологической смены волонтеры «Комбината добра» из разных регионов обменялись опытом работы, а также поучаствовали в «арктическом уроке» и узнали об интерактивных приемах экологического просвещения. Занятие провела заместитель директора экологического просветительского центра «Заповедники», председатель Всероссийского движения друзей заповедных островов Елена Книжникова.

Ну а после образовательной и игровой частей участников смены ждало «экодело». Кроме обустройства площадки для кемпинга добавились и другие сезонные заботы: покраска, уборка мусора, приведение в порядок территории и другие работы по благоустройству.

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