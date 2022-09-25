Хозяева отеля Play, разрушенного ударом Хаймарса, обсуждают, что делать с этим горем Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Утром, когда группа российских репортеров собиралась на выезд в прифронтовые Александровку и Снигири, кто-то принес известие, что еще затемно был прилет в гостинцу Play. Она располагалась вблизи Центрального рынка и именно там базировалась группа наших коллег из RT во главе с Мурадом Гадзиевым. Первоначальная информация, что кто-то из них оказался под завалами, впоследствии, к сожалению, подтвердилась. Но уже через пару часов мы выдохнули - никто не пострадал. Оператора хоть и завалило, но он смог выбраться. Кадры его чудесного спасения появились в телеграме. Позже уже в полном составе журналист приняли участие в первых попытках найти людей под завалами.

Но без жертв, увы, не обошлось. По имевшийся днем информации, при обстреле погибло два человека – бывший депутат Верховной Рады двух созывов Алексей Журавко, член «Партии регионов» и инвалид от рождения, и его охранник.

Удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS.

Уже вечером у раскуроченного здания уже бывшей гостиницы несколько человек, имевших отношение к управлению отелем, заканчивали его осмотр и обсуждали, что делать дальше. Отвечать на вопросы вашего корреспондента они отказались, сказав «ну, это точно не сегодня».

Взрывной волной выбросил матрасы из номеров Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Их, конечно, можно понять, глядя на то, во что превратился некогда весьма приличный отель, под развалинами которого нашли свою смерть два человека.

Зато трагическое происшествие стало главной новостью дня для местной ребятни. Парень лет 15 с сестрой лет на 5 помладше с каким-то нездоровым любопытством рассматривали руины здания.

- Смотри, а камера вроде уцелела, - удивлялся подросток.

- А трупы что, убрали уже? Жалко, так не интересно, - отвечала сестра.

Они живо обсуждали, почему никто не снял каким-то чудом уцелевшие бежевые шторы, и что еще могло сохраниться внутри при таком страшном ударе.

Те, кто бил по спящему отелю с мирными людьми, не хотят, чтобы здесь была Россия и было безопасно и стабильно. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Гибель людей сожаления у них, кажется, не вызывала. Видимо, привыкли за 8 месяцев обстрелов украинской артиллерией.

Двое рабочих, вручную перетаскивавшие с виду неподъемные обломки, сказали, что им поставлена задача расчистить территорию у входа и что не надо им мешать.

Редкие автомобили притормаживали – чтобы объехать обломки и рассмотреть разрушения. Не первые и, похоже не последние в Херсоне…