Ученые: мы можем избежать половины случаев рака, изменив всего три вещи в своей жизни

Более 4,5 миллионов смертей онкобольных ежегодно можно избежать, если люди бросят курить, злоупотреблять алкоголем и похудеют Фото: Shutterstock

Почти половину случаев рака во всем мире можно предотвратить, если исключить три главных фактора риска. С таким обнадеживающим заявлением выступили американские исследователи, опубликовавшие свою научную работу в журнале «Ланцет». Вот эти три вещи: курение, злоупотребление алкоголем, ожирение.

Авторы поясняют, что проанализировали данные о смертности от рака более чем в 200 странах мира. Учитывали подтвержденные наукой факторы, которые играют ведущую роль в развитии того или иного вида опухоли. Так, например, неоспоримо доказано, что курение - главная причина рака легкого в подавляющем большинстве случаев. А ожирение основной провокатор колоректального рака (рак ободочной и прямой кишки).

Более 4,5 миллионов смертей онкобольных ежегодно можно избежать, если люди бросят курить, злоупотреблять алкоголем и похудеют, утверждают исследователи. По их расчетам в зависимости от вида опухоли удалось бы снизить смертность, в частности, так:

- рак легкого, трахеи и бронхов - на 36,9%;

- колоректальный рак - на 14,2%;

- рак пищевода - на 7,6%;

- рак шейки матки - 6,3%;

- рак печени - на 5,7%;

- рак желудка - на 5,2%;

- рак молочной железы - на 4%;

- рак поджелудочной железы - на 3,9%.

В целом результаты исследования подтверждают: многое в наших руках. Да, мы пока не можем подредактировать гены и избавиться от «тяжелой» наследственности. Но отбросить сигареты и лишние килограммы, выпивать в разумном количестве по силам большинству. Однако у многих закрадывается недоверие: неужели все так просто? Рак действительно настолько «боится» ЗОЖа? Почему тогда на слуху и на виду столько случаев, когда от опухолей сгорали стройные и некурящие?

За комментариями «КП» обратилась к заслуженному врачу России, онкологу, доктору медицинских наук, заведующему отделением телемедицинских технологий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Олегу Гладкову.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ФАКТОР

- На самом деле, уже очень давно известно, что курение, алкоголь и ожирение входят в число главных факторов риска развития рака, - говорит эксперт. - Особенно масштабно доказана опасность курения. По данным ВОЗ употребление табака провоцирует развитие более десятка видов опухолей, от рака легкого до рака желудка и мочевого пузыря.

Новое исследование интересно тем, что в нем прицельно оценивается роль обстоятельств, которые зависят от каждого из нас. Мы можем их исправить своими силами, зачастую даже без помощи врача. Это так называемые управляемые факторы риска.

- Какие вещи, кроме перечисленных, нам тоже под силу изменить, чтобы еще больше снизить риски?

- Доказанный фактор риска - частое употребление красного мяса. Есть данные, что это повышает риск развития колоректального рака (безопасным считается употребление говядины, баранины и свинины не чаще пары раз в неделю. - Ред.).

- А что насчет излучения от мобильных телефонов? Есть много исследований на этот счет, но их результаты очень противоречивы.

- Однозначной оценки до сих пор действительно нет. На мой взгляд, вряд ли гаджеты могут внести решающий вклад в развитие опухолей мозга у большинства людей. В то же время допускаю, что если у человека есть генетическая предрасположенность, то частое и длительное пользование мобильным телефоном может стать провокатором возникновения рака.

ПОЧЕМУ ОТ РАКА СГОРАЮТ ТЕ, КТО ВЕЛ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Когда мы пишем о ЗОЖе, читатели часто приводят примеры своих знакомых или известных артистов, таких как Савелий Крамаров, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский. Они заботились о здоровье, как дай бог каждому. И все равно сгорели от рака.

- Людям, которые приводят такие аргументы, я бы сказал вот что. С одной стороны, от развития злокачественной опухоли на 100% не застрахован вообще никто. Но если вы ведете здоровый образ жизни, едите много овощей и фруктов, активно двигаетесь, ограниченно употребляете алкоголь, не курите, то риски развития рака у вас будут намного ниже.

Еще я скажу, что люди, которые курят в течение 20-30-ти лет, имеют доказанный 20-кратно повышенный риск заболеть раком легкого. Это не говорит о том, что некурящий никогда не заболеет. Это значит, что у курильщика вероятность появления опухоли в легких в 20 раз выше. А если человек еще и налегает на алкоголь, мало двигается, риски возрастают многократно.

Безусловно, заболевают и те, кто не имеет вредных привычек. Но их пропорционально намного меньше.

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Что делать, если и так не куришь и нет лишнего веса

- Снижайте другие факторы риска: не злоупотребляйте загаром, больше двигайтесь, налегайте на овощи и фрукты, избегайте полуфабрикатов и фастфуда.

- Проходите ежегодную диспансеризацию - это поможет поймать рак на ранней стадии, когда шансы на успешное лечение максимально высоки.

- Если в семье есть случаи онкозаболеваний, пройдите генетическое тестирование. Сегодня известно несколько генов, мутации в которых достоверно многократно повышают риск рака. При обнаружении таких генетических вариантов врачи назначают динамическое наблюдение. Оно позволяет «поймать» неблагоприятные изменения как можно раньше (в том числе, на стадии предрака) и принять меры.

- Лечите хронические воспаления - они повышают риск развития опухолей.