Билет до станции Дно

Опер из Екатеринбурга с питерской мафией бьется безжалостно. Фото: Кадр из фильма

Продюсер Александр Цекало знает мировой спрос на русскую жесть и умеет подогнать искомое. Из шести его проданных Netflix сериалов («Метод», «Фарца», «Саранча», «Территория», «Мажор», «Sпарта») - все про это. Режиссер Глигоров дебютировал «Хрустальным» - развернутой панорамой южнорусского зла. Сценарист Маловичко - спец по надорванным героям, которых личная боль и психо делают идеальными волкодавами, а защитная нерасположенность к долгим связям лишает болевых точек. Такие никого не любят, а себя особенно.

Когда эти трое собираются вместе, жди ада. Первым их совместным продуктом и стал «Хрустальный», подлинное окно в преисподнюю. Зритель такого ждет - хоть и врет, что любит про летнюю грозу. Всякое он любит. «Химера» - кино про всякое.

Наркорынок Петербурга-2012 поделен группировками Лаваша (Игорь Миркурбанов) и Татарина (Андрей Смирнов, впервые в роли обаятельного чудовища). За одним - Азия, таджикская диаспора и сеть мелкооптовых рынков; героин и трава. У другого порт и полная логистика в мир большого порока; кокс и химия. На земле, из горя и безденежья растет математический гений безопасного сбыта - изобретатель всем ныне знакомой схемы бесконтактного разброса по закладкам и оплаты через анонимные аккаунты (Эльдар Калимулин). А щемит их всех майор Коньков, опер из главного наркозмеюшника России города Екатеринбурга (Александр Кузнецов). Там, где москвичи

90-х массово сгорали на невозвратных кредитах и ДТП, ебуржцев целыми школьными параллелями косила грязная дешевая цыганская наркота. За успехи его беременную жену посадили на героин, ребенок родился овощем - так что притоны, склады и поставки майор бомбит по чистому беспределу, скалясь и приплясывая (давно видно, что артист Кузнецов стоит много больше предлагаемых ему ролей в каких-нибудь «Содержанках»).

Ну и Цекало не был бы Цекало, если б не раздел до нуля какую-нибудь небесную красуню; фишка у него такая, от «Саранчи» до «Нулевого пациента». На сей раз номер исполняет Лукерья Ильяшенко, которая маме-папе бесспорно удалась и хорошо это знает. Ее роль - ищейка-журналистка, лезущая в тайны наркобизнеса, и это самое слабое звено сценария. Таких журналисток в России нет: денег на теме не поднять, а остаться без пальцев, ушей и головы легче легкого. Но кому-то ж надо давать пояснения о структуре наркотрафика, чтоб зритель хоть что-то догонял, - пусть будет журналистка. Про медиа у нас знают не больше, чем про наркобизнес, сожрут и не такое.

За фильм угандошат 23 человека, не считая охраны, и это хорошая новость. Плохая изложена в начальном титре: от наркоты в стране гасится 8000 народу в год - по одному в час, так что милых и волевых героев, заботливых отцов и талантливых админов, в аду заждались. Уже с четвертой серии можно делать ставки, кто доживет до десятой.

Генерал ФСКН с дочкой-кокаинщицей (Кристина Кучеренко) - первый кандидат на роль мафиозной крыши. Останется при своих, но потеряет дочь? Мелодрама. Ляжет сам, а дочку будут лечить? Кто-нибудь представляет, как снимать с зависимости биксу с характером Кристины Кучеренко? То, что связь майора с пишущей шалавой обречена - к бабке не ходи: через нее к нему подъехать можно, и барышня девять к одному не жилец. С кем останется майор? Не к жене же вернется - это майор Черкасов во всех сезонах к жене идет; кажется, у генеральской дочки есть будущее. Босс таджиков на экране творит такое, что по сценарной логике дожить до конца не может, и кому отойдет бизнес? Визирю Талгату? Тот конченый, без Папы и серии не протянет. Значит, на таджикскую сеть наложат лапу питерские? Наследник Татарина (Егор Корешков) мужчина серьезный, но тогда его ждут потери в семье. Дети или жена? Раз датирован фильм 2012-м, сейчас восьмилетнему мальчику как раз 18, возраст входа в дело. Значит, жизнь девочки гроша не стоит - как и жизнь всех девочек этой картины от нуля до пятидесяти. Что до юных талантов, то они гуртом по кромке ходят, и надо гадать, не кто умрет, а кто останется.

Слабых исполнителей в фильме нет. Когда до смерти четыре шага, артиста насквозь видно, и в «Химере» на высоте даже эпизодники. Притом ничья судьба, кроме майора и его близких, как говорится, не внушает тревогу. Да сгинут отравители.

В этом на сценариста Маловичко и Того, кто повыше, можно положиться.

На финальных титрах ощущение: Мамай прошел.

«ХИМЕРА»

2022 г.

Реж. Душан Глигоров.