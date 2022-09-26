Два народных артиста, толоконный госсекретарь, замена долларов на тугрики, аскетический сенатор

Госсекретарь США Блинкен призвал к себе Н. А. Толоконникову Фото: соцсети

Утомленный старостью и болезнями артист Ален Делон решил покончить счеты с жизнью методом эвтаназии. Однако затем он выпил то ли одеколон, то ли тройной бурбон, после чего исполнился бодрости, оставив отчаянные мысли. Вместо Швейцарии, где его обещали умертвить, он намерен ехать в Киев, чтобы взять интервью у В. А. Зеленского. Так кавээнщик не дал артисту совершить незамолимый грех, наложив на себя руки без покаяния.

Хотя не ясно, каким будет предмет беседы. В. А. Зеленский совершает ежедневно столько публичных выступлений, неизбежно завершающихся требованием поставить ему оружие, что это начинает напоминать исторический анекдот: «Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать, е... мать». В сущности, все выступления Зеленского сводятся к этой краткой и сильной формуле. Нет надобности ехать в Киев, чтобы в очередной раз ее услышать.

Вся надежда - на Надю

Возможно, правда, общение комика с героем-любовником имеет цель показать всему миру, сколь широка у него поддержка в самых разных кругах. Не только политических, но и артистических. Так, госсекретарь США Блинкен, желая понять, как ему одолеть В. В. Путина, призвал к себе Н. А. Толоконникову, славную тем, что в 2008 г. она публично совокуплялась в Зоологическом музее, а в 2012 г. в образе бесовки плясала на солее храма Христа Спасителя, призывая В. В. Путина оставить свой пост.

С тех пор, правда, столь же эффектных выступлений у нее уже не было. Поселившись в Канаде, она там деятельно участвует в парадах гордости, но кого же там этим можно удивить? Однако Блинкен рассудил: «Иль старый инвалид, покойный на постеле, не в силах завинтить свой измаильский штык?», и явился на публике с плясавицей, чтобы совместно сокрушать Навуходоносора.

Расчет оправдался. Помощь Толоконниковой настолько прибавила сил Блинкену, что, столкнувшись в кулуарах ГА ООН с китайским министром иностранных дел Ван И, он указал, «что поддержка России со стороны Пекина чревата последствиями». Совершенно как Николай II, который на приеме дипломатического корпуса в Петербурге по случаю нового, 1904 г. сообщил японскому послу: «Япония кончит тем, что рассердит меня». Кто был более рассержен по итогам 1904 - 1905 гг., царь или микадо, сказать сложно, но Блинкен, сообщающий китайским товарищам: «Мы не шутки пришли шутить», - картина столь грозная, что любого повергнет в трепет.

Хотя и наши финансисты хоть кого устрашат. Бывший первый зампред ЦБ России, а ныне председатель наблюдательного совета Мосбиржи С. А. Швецов допустил отказ от конвертации пары доллар/рубль за ненадобностью. Но согласно закону сохранения вещества, если в одном месте убавится, то в другом настолько же прибавится, так что рубли можно будет конвертировать в тугрики.

В России допустили отказ от конвертации пары доллар/рубль за ненадобностью. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Получив такой сигнал, минфин США сильно обеспокоился и приступил к поискам международного экономиста-наблюдателя - «гуру санкций», способного помочь Вашингтону избежать экономических потрясений в связи с усилением санкционного давления на Россию. Как было сказано в «Золотом петушке», царь Дадон «призывает мудреца, звездочета и скопца». Поскольку весьма большое количество отечественных экономистов - К. И. Сонин, еще один бывший зампред ЦБ С. В. Алексашенко etc. - выбрали свободу и сейчас на чужбине маются от невостребованности, с поисками скопца проблем не будет.

На помывку становись!

Мудрецы и звездочеты могут быть не только для составления очередного пакета санкций, но и для осуществления зеленого перехода, ибо тут тоже есть разные сложности. Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды герр Керстан в видах лучшего перехода придумал купаться с хронометром: «Я всегда ставлю будильник, чтобы не принимать душ слишком долго. Мне это дается нелегко». Кроме будильника, экологический сенатор принимает и другие меры: не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам носить теплую одежду, выходя из помещения, тушит свет и ездит на служебном электромобиле. Последний подвиг особо впечатляет.

Ильф и Петров в одном из фельетонов 20-х гг. тоже описывали, как активисты-рабкоры пропесочили тогдашнего сенатора в учрежденческой стенгазете:

В двенадцать часов по утрам

Со стула встает наш директор

И в баню стремится он сам

В казенной машине при этом.

Он любит казенный бензин

И труд сверхурочного шофера

И жаждет он легкого пара -

Но мы поддадим ему жару!

Зеленый переход вообще изобилует разными чудесами. В силезском городке Заверце, что близ монастыря Матки Боски Ченстоховской, совершилось чудо, хотя и не вполне приятного свойства. Почтенная старушка приобрела телегу каменного угля, чтобы отапливать жилище. Но велико было ее удивление и даже разочарование, когда после дождя с якобы угля была смыта черная краска и выяснилось, что она купила крашеные камни.

В годины народных бедствий паразиты продают на рынке доверчивым людям разного рода «куклы». Бывают денежные, бывают хлебные (деревянная чурка, обмазанная тестом), бывают мануфактурные (джинсы об одной штанине). Но камни вместо угля - это совсем новое ноу-хау, достойное войти в хрестоматии зеленого перехода.