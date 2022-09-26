«Комсомолка» открыла горячую линию по вопросам мобилизации

Вопросов много, много решает человеческий фактор на местах, но все вместе мы сможем отладить систему Фото: Евгения ГУСЕВА

Частичная мобилизация - процесс сложный. И как в любом сложном процессе, возможны ошибки. Бывает и такое, что повестки могут получать и те, кто должен стопроцентно иметь отсрочку, например, многодетные отцы.

К счастью, есть и положительные новости. В интернете появились сообщения, что некоторых пришедших с повестками в военкомат после уточнения ситуации отправляют восвояси. А, например, глава Якутии Айсен Николаев рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову, что из частей вернули как минимум 50 человек, мобилизованных по ошибке.

Связано это с банальными ошибками, а не со злым умыслом: базы данных неполные или давно не обновлялись. Поэтому очень важно помогать военкоматам эти ошибки исправлять.

Сейчас этой работой займутся и Госдума, и многие депутаты лично.

«Комсомольская правда» тоже открывает горячую линию для своих читателей. Полковник Баранец вместе с другими сотрудниками «КП» соберет ваши обращения и отправит в Минобороны и Госдуму. Там уже пообещали со всем разобраться.

Вопросов много, много решает человеческий фактор на местах, но все вместе мы сможем отладить систему.

Мы ждем максимально подробных историй с контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».