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Политика26 сентября 2022 3:58

«Комсомолка» открыла горячую линию по вопросам мобилизации

Расскажите свою историю, и «Комсомольская правда» поможет вам найти выход из самой сложной ситуации
Павел ПАНАЕВ
Вопросов много, много решает человеческий фактор на местах, но все вместе мы сможем отладить систему

Вопросов много, много решает человеческий фактор на местах, но все вместе мы сможем отладить систему

Фото: Евгения ГУСЕВА

Частичная мобилизация - процесс сложный. И как в любом сложном процессе, возможны ошибки. Бывает и такое, что повестки могут получать и те, кто должен стопроцентно иметь отсрочку, например, многодетные отцы.

К счастью, есть и положительные новости. В интернете появились сообщения, что некоторых пришедших с повестками в военкомат после уточнения ситуации отправляют восвояси. А, например, глава Якутии Айсен Николаев рассказал обозревателю «КП» Александру Гамову, что из частей вернули как минимум 50 человек, мобилизованных по ошибке.

Связано это с банальными ошибками, а не со злым умыслом: базы данных неполные или давно не обновлялись. Поэтому очень важно помогать военкоматам эти ошибки исправлять.

Сейчас этой работой займутся и Госдума, и многие депутаты лично.

«Комсомольская правда» тоже открывает горячую линию для своих читателей. Полковник Баранец вместе с другими сотрудниками «КП» соберет ваши обращения и отправит в Минобороны и Госдуму. Там уже пообещали со всем разобраться.

Вопросов много, много решает человеческий фактор на местах, но все вместе мы сможем отладить систему.

Мы ждем максимально подробных историй с контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».

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