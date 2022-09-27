Уникальная выставка мастеров народного творчества пройдёт в Уфе в декабре 2022 года

На выставке мастера представят разнообразные направления народного творчества, настоящие произведения искусства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе с 1 по 3 декабря этого года состоится четвертый Приволжский фестиваль ремесел и VIII выставка-фестиваль «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». Оба мероприятия необходимы для сохранения и развития культурного наследия, поддержки народных мастеров, которые сохраняют традиции российских промыслов.

Из года в год крупные региональный проект «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» показывает всю палитру народных промыслов, традиционные приемы художественного мастерства, объединяя мастеров из разных уголков страны. На этот раз выставку и фестиваль посетят и иностранные мастера: специалисты и компании-производители из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии.

На выставке мастера представят разнообразные направления народного творчества, настоящие произведения искусства. Они продемонстрируют свое уникальное искусство по следующим направлениям: изделия из стекла, кожи и меха, художественную керамику, фарфор и фаянс, художественную обработку дерева, металла, камня, роспись по дереву и металлу, ручное кружево, этническую одежду, мозаику, мебель ручной работы и многое другое. Подробнее об этих народных художественных промыслах можно прочитать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

В рамках выставки будет работать ретро-ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести понравившееся ему произведение народного искусства или необходимые материалы для творчества. Кроме того, на фестивале гостей ждут творческие мастер-классы.

На выставку приглашаются ремесленники, художники, скульпторы, коллекционеры и люди, которые увлекаются народно-художественным творчеством и рукоделием. Для многих мастером мероприятие может открыть возможности не только реализовать свою продукцию, но и выйти на широкий рынок, стать поставщиками крупных компании .

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».