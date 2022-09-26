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26 сентября 2022 13:51

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу: Игорь Петренко не сможет выехать из страны

Екатерина Климова требует запретить выезд за границу бывшему мужу Игорю Петренко
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Екатерина Климова требует запретить выезд за границу бывшему мужу Игорю Петренко

Екатерина Климова требует запретить выезд за границу бывшему мужу Игорю Петренко

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Многодетная мама Екатерина Климова, которая после трёх разводов тщательно оберегает личную жизнь от чужих глаз, вновь стала героиней светских хроник. Потому что шила в мешке не утаишь: репортеры обнаружили в базе судебных приставов второго мужа актрисы Игоря Петренко. Информация эта открытая: на сайте ФССП написано черным по белому, что экс-супруг задолжал по алиментам 360 тысяч рублей. Это деньги на содержание двоих сыновей: 15-летнего Матвея и 14-летнего Корнея.

Какую именно сумму и как часто должен платить Петренко, знает лишь он сам да Екатерина Климова. Плюс нотариус, который в декабре 2015 года заключил между бывшими договор о выплатах на детей. Вовсе не обязательно актер каждый месяц отправляет сыновьям 25% от доходов: всё зависит от деталей соглашения между родителями.

Однако, со своими обязательствами, какими бы они ни были, Игорь Петренко не справляется уже несколько месяцев, из-за чего в мае-2022 Климова обратилась к судебными приставам. Похоже, у служителей закона тоже пока не получается дисциплинировать знаменитого должника: сумма в 360 тысяч висит мертвым грузом.

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу

Екатерина Климова объявила войну бывшему мужу

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как выяснил сайт KP.RU, Екатерина Климова настроена решительно: по ее требованию судебный пристав-исполнитель подал иск в суд о запрете на выезд за границу бывшего мужа. Судебное заседание назначено на 14 ноября.

Тем временем, Петренко, у которого после развода с актрисой родились еще трое детей, по-прежнему востребован в кино. В этом году он появился сразу в нескольких проектах: сериалах "Союз спасения. Время гнева", "Смерш. Новое", "Начальник разведки", "Чернобыль". Еще несколько фильмов у артиста в работе: "Баренцево море", "Доктор Краснов", международная драма "Нюрнберг".

А вот с бизнесом у Игоря Петренко не задалось. По данным KP.RU, в разное время актер был учредителем в трех фирмах: торговал парфюмерией, косметикой и даже занимался пассажирскими перевозками. Последняя из этих компаний ликвидирована еще в 2016 году.

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