В Орловской области появились новые официальные народные промыслы

Ливенская гармонь – разновидность русской гармони, которая появилась в городе Ливны Орловской губернии в 1870-е годы. Фото: пресс-службы Губернатора Орловской области

Ливенская гармонь и Плешковская игрушка признаны народными художественными промыслами Орловщины. Такое решение приняли во время заседания экспертного совета по народным художественным промыслам региона.

Ходатайства о том, чтобы дать этим промыслам официальный статус, ранее были поданы ливенским Центром молодежи «Лидер» и Детской художественной школой имени Селищева.

Отмечается, что такое решение поспособствует дальнейшему развитию народных промыслов Орловской области, о которых можно узнать с помощью специального мультимедийного проекта «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

Плешковская игрушка отличается внешней простотой и лаконичностью. Фото: пресс-службы Губернатора Орловской области

Ливенская гармонь или ливенка является разновидностью русской гармони, которая появилась в городе Ливны Орловской губернии в 1870-е годы. Заметно отличает ее от других русских гармошек большое количество складок меха, доходящее до 40. Такая особенность позволяет музыкантами применять оригинальные приемы игры на гармони. С изобретением аккордеона значение ливенки, как музыкального инструмента, было потеряно. Однако благодаря энтузиастам и народным мастерам она не исчезла.

Плешковская игрушка известна с XVII века. Жители деревни Плешково Ливенского района вместе с изготовлением глиняной посуды делали глиняные свистульки. Эти игрушки отличаются внешней простотой и лаконичностью.

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Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».