Эксперты народных промыслов соберутся на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде

Главная задача Форума — обмен успешными практиками, содействие созданию эффективных стратегий развития регионов. Фото: официальный сайт Форума креативных территорий https://gfct.ru

В Нижнем Новгороде 11 и 12 октября этого года будет проходить Форум креативных территорий, основной целью которого является развитие регионов России на основе культурного кода, а также поиск моделей, которые акцентируют уникальность места, его неповторимость и узнаваемость.

В первую очередь гостей форума ждёт уникальная дискуссионная площадка для экспертов из креативной, туристической индустрий, сферы развития городской среды. Специалисты смогут обменяться успешными практиками и опытом по созданию эффективных стратегий развития территорий. Одной из тем для обсуждения станут и народные художественные промыслы страны.

Помимо дискуссионных площадок и деловой программе, посетителей форума ждет выставка «Города и промыслы» и масштабная ярмарка российских товаров.

Организаторами мероприятия являются Минпромторг России и Правительство Нижегородской области.

Такой форум проходит в регионе уже не первый год. Так, в 2021 году в мероприятие приняли участие представители органов власти, профессионального и экспертного сообщества в области территориального развития и креативных индустрий, эксперты в области народных художественных промыслов из 36 российских регионов. Они подробно обсудили вопросы законодательного регулирования деятельности в области развития креативных территорий, проблемы сохранения и развития производственных и культурных традиций, создание новых уникальных продуктов в регионах, а также лучшие мировые практики в этой области.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».