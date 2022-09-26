Юная и цветущая: Певица МакSим поделилась первым фото в кресле наставницы шоу «Голос.Дети»

МакSим. Фото: соцсети.

Певица Марина Максимова стала одним из звездных наставников в новом сезоне шоу «Голос.Дети». В соцсетях МакSим поделилась первой фотографией, на которой она снята в кресле наставницы. 39-летняя артистка восхитила поклонников своим внешним видом: на фото она выглядит очень юной и женственной.

Марина выбрала для съемок платье с открытыми плечами. Волосы она собрала в простой хвост.

- Какие же талантливые дети у нас растут! Спасибо «Голос.Дети» за такие искренние эмоции! – подписала снимок звезда.

В соцсетях МакSим поделилась первой фотографией, на которой она снята в кресле наставницы. Фото: соцсети.

В кресло наставника Марина попала не случайно. Несколько лет назад она открыла школу-студию, в которой занимается с талантливыми детьми. На шоу МакSим заменила певицу Светлану Лободу, покинувшую Россию после начала спецоперации на Украине.

Вместе с Мариной Максимовой наставниками в десятом, юбилейном сезоне детского «Голоса» стали Баста и Егор Крид. Ведущей шоу, как и в предыдущем сезоне, стала актриса Агата Муцениеце.

Прошлый год выдался для МакSим нелегким. Артистка почти два месяца провела в медикаментозной коме. Певица чудом выжила после тяжелого заболевания коронавирусной инфекцией. Врачам пришлось подключить певицу к аппарату ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. Марина вспоминала, что пока она лежала в коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - рассказывала Марина.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.

Певицу госпитализировали в частную клинику, врачи которой не справились с ее лечением. В итоге МакSим экстренно перевезли в московскую городскую больницу №52.