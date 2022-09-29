Культурное наследие и современность: чем удивит масштабная выставка художественных промыслов в Санкт-Петербурге

Межрегиональная выставка «Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России» пройдёт в Санкт-Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге с 14 по 23 октября 2022 года пройдет межрегиональная выставка «Культурное наследие и современность. Художественные промыслы России». Масштабное мероприятие состоится на территории более трех тысяч квадратных метров в современном Общественном культурно-деловом пространстве «Севкабель Порт».

Выставка должна стать заключительным мероприятием общероссийского масштаба в рамках проведения Года культурного наследия. В ней примут участие предприятия, организации, творческие союзы и объединения, ассоциации, индивидуальные предприниматели и мастера-ремесленники из разных российских регионов.

Гостей мероприятия ждет конкурс на лучший сувенир-подарок, посвящённый Северной столице России, торжественное награждение участников, масштабная культурно-развлекательная программа.

Кроме того, публику впервые познакомят с уникальными собраниями музея «Высшей школы народных искусств» и музея миниатюры «Русский Левша». На экспозиции «Великолепие художественного наследия России» будут представлены произведения традиционного прикладного искусства, выполненные студентами по собственным художественно-творческим проектам. А музей «Русский Левша», в свою очередь, покажет коллекцию микроминиатюр мастера Владимира Анискина.

Ценители смогут ознакомиться с собраниями других коллекционеров, а гости выставка приобрести понравившиеся сувениры народных художественных промыслов. Так, на выставке будут продаваться изделия ручной работы, украшения, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Подробнее о народных художественных промыслах России можно прочитать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» под названием «Самобранка» (см. СПРАВКА). В конце посетителей ожидают модные показы российских дизайнеров и гастрономические площадки.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».