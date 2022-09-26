В Италии впервые со времен Муссолини к власти пришли околофашистские партии: Чего ждать России

Мелони вызывает на Апеннинах всеобщие споры. Ее называют «крестной матерью старого права в новом обличье» Фото: REUTERS

«Правая коалиция» c партией «Братья Италии» во главе набирает уверенное большинство голосов на прошедших 25 сентября досрочных парламентских выборах. По предварительным подсчетам, блок из трех правых партий («Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия!») займет 114 мест в Сенате, притом что им хватило бы 104 для чистого большинства. Все идет к тому, что лидер «Братьев» 45-летняя Джорджа Мелони станет первой женщиной-премьером в Италии.

Католичка, сторонница традиционных ценностей, Мелони вызывает на Апеннинах всеобщие споры. Ее называют «крестной матерью старого права в новом обличье», намекая на ее симпатии фашизму. Надо сказать, что подобные инсинуации не совсем безосновательны, особенно учитывая политические корни как Джорджи, так и возглавляемой ею партии.

Действительно, символизм «Братьев Италии» пропитан специфическим «историческим духом», начиная с изображенного на логотипе трехцветного пламени, раньше красовавшегося на флаге «Итальянского социального движения» (MSI) — прямых наследников фашистской партии. Более того, штаб-квартира «Братьев Италии» находится на той же улице, где когда-то заседали профашистские партии. Сама Джорджа не скрывала, что выбор здания, где в былые времена заседали последователи Бенито Муссолини не случайно, поскольку «идеология партии учитывает историю страны». Самого же диктатора в одном из интервью Джорджа назвала крайне важной, но «сложной личностью».

«Жесткая девочка» с рабочих окраин

Новая икона итальянских правых родилась в Риме 15 января 1977 года в зажиточной семье бухгалтера Франческо Мелони. Первые годы ее жизни прошли в престижном районе Камиллуччиа на севере города в окружении частных домов, спрятанных за живыми изгородями и пышными садами. И по сей день там скрыто живут актеры, политики и предприниматели. Однако в 1980 году над безоблачным детством нашей героини начали сгущаться тучи - сначала отец оставил семью, сбежав на яхте «Бешенная лошадь» на Канары, а через год сгорел их шикарный дом, по воспоминаниям самой Джорджи из-за свечи, которую она вместе с сестренкой Арианной оставили гореть в своей маленькой комнате.

После трагедии мать Мелони купила небольшую квартирку и попыталась начать жизнь заново. Так юная Джорджа оказалась в квартале рабочего класса, совсем не похожем на цветущую Камиллуччию.

Здесь будущей главе партии пришлось пробивать себе дорогу на улице самой. Мать была вынуждена работать на нескольких работах, и девочки были предоставлены сами себе. Плюс ко всему в начальной школе ее дразнили одноклассники из-за лишнего веса.

В будущем она не раз характеризовала этот период жизни, как прошедший в «духе романов Диккенса», которые она взахлеб тогда читала. Тогда же она увлеклась и творчеством Джона Толкина. Его «Властелин Колец» до сих пор одно из ее любимых произведений. Поговаривают, что итальянские правые партии многое взяли в свои программы из политического устройства Средиземья.

По словам Мелони, именно «тяжелое детство» не только выковало в ней политика и борца, но и помогло пробиться в ультраправой среде, где царил мужской дух.

Стремительная карьера

Еще 15-летней школьницей Джорджа Мелони вступила в «Молодежный фронт» — крыло неофашистской MSI. Тогда ее главным делом была борьба с затеянной властями образовательной реформой. В 2008 году 31-летняя Мелони возглавила министерство по делам молодежи и спорта в правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Италии.

А уже в 2014 году Мелони возглавила тогда еще считавшееся маргинальным правое политическое движение «Братья Италии», сегодня пугающее добрую половину Европы.

Удастся ли Мелони окончательно избавиться от сравнений с «Муссолини в юбке», покажет время. Скорее всего, она будет больше похожа на национально-ориентированного политика вроде Дональда Трампа или Марин Ле Пен, чем на диктаторов прошлого.

Что ждать России

Ожидать от Мелони и «Братьев Италии» серьезного изменения политики в отношении России не стоит. Нельзя забывать, что будущая премьер не раз заявляла о намерении продолжать курс на сотрудничество с США и НАТО. Да и «Братья Италии» были одними из застрельщиков введения антироссийских санкций в ЕС.

Не стоит обольщаться и на традиционализм Джорджи , который может оказаться частью политического имиджа. В конце концов, хоть Мелони и стоит за семейные ценности, но сама в браке не состоит и дочь воспитывает в гражданском браке.