Новая болезнь века - думскроллинг: рассказываем, как избавиться от привычки читать плохие новости

Новостная лента может выступать в роли дементора из саги о Гарри Поттере, который не только высасывает из тебя душу, но и уничтожает все светлые и радостные эмоции Фото: Shutterstock

А вы тоже с утра начинаете листать новостные ленты соцсетей, телеграмм каналов и ныряете в омут плохих новостей? Поздравляю, у вас думскроллинг! Этот термин (или диагноз) родился от комбинации английского doom - «гибель, судьба, рок, Судный день» и scrolling — «листать»! В двух словах это маниакальная жажда просматривать ленты плохих новостей, несмотря на то, что это причиняет боль, деморализует и вгоняет в депрессию. И это настоящий бич нашего времени!

В старые добрые времена о том, “Что у нас сегодня плохого?” можно было узнать разве что из газет и хрипения радиоточки. А поскольку партия и правительство заботились о хорошем настроении населения, то и новости, как правило, были бодрые и оптимистичные. За исключением плохих новостей из стран загнивающего капитализма. Отсюда и родился знаменитый миф о том, что “раньше было лучше”.

Но цифровая революция перевернула правила игры. И сегодня тот, кто хочет быть информированным, легко может это сделать.

При этом вдруг оказалось, что новостная лента может выступать в роли дементора из саги о Гарри Поттере, который не только высасывает из тебя душу, но и уничтожает все светлые и радостные эмоции и воспоминания.

Чем опасен ежедневный вынос мозга

Думскроллинг разрушает физическое и психическое здоровье - к таким выводам пришли ученые Техасского технологического университета, которые изучали культуру потребления новостей у современных пользователей. Фокус-группа насчитывала 1100 человек, из них 16,5% добровольцев страдали думскроллингом. Ежедневный вынос мозга, который они себе устраивали, привел к печальным последствия. Среди думскроллеров 74% испытывали проблемы с психикой, а 61% жаловались на плохое физическое здоровье. Для сравнения, среди тех, кто не сходил с ума от новостей, этот показатель составлял 8% и 6,1% соответственно.

- Когда вы прокручиваете ленту новостей мозг постоянно находится в возбужденном состоянии, - объясняет ведущий автор исследования и Брайан Маклафлин. - Возникает петля обратной связи: чтобы отключиться от мрачных мыслей люди ныряют в ленту новостей. Но чем чаще вы проверяете новости, тем более мрачная и ужасная картина мира складывается у вас в голове. И вы снова хватаетесь за смартфон в надежде получить информацию, которая решит все проблемы…

Как это связано со здоровьем? Дело в том, что важным химическим веществом, который регулирует многие процессы в организме является серотонин - “гормон радости”. Серотонин применяется для лечения депрессивных состояний. Когда его много мы испытываем ощущение эйфории. Забивая мозг гигабайтами плохих новостей мы снижаем уровень серотонина до критических значений и загоняем себя в хроническую тоску и меланхолию. Вместо серотонина организм начинает в лошадиных количествах вырабатывает гормоны стресса: адреналин и кортизол. Такая реакция полезна в ситуации “бей или беги” - когда надо сражаться с врагом или убегать от хищника. Но если организм работает с такими перегрузками долгое время он просто выгорает. Почему люди создают свой собственный внутренний ад?

Ученые полагают, что интерес к плохим новостям сформировался за тысячи лет эволюции: выживали те, кто вовремя замечал угрозу безопасности. Поэтому логику думскроллера можно сформулировать так: а вдруг, отравляя себе мозг, миллионом дурных вестей, я прочитаю то, что спасет мне жизнь?

Как вырваться из порочного круга?

1. Новостной кошмар только по жесткому графику

Быть в курсе новостей по-прежнему важно, но необходимо ограничить время, которое в вашей жизни занимают дурные вести. Это может быть утро (если вас не пугает перспектива ходить весь день на взводе от прочитанного) или вечер (если вы хорошо засыпаете после порции свежих ужасов).

2. Отключите уведомления

Новостные сайты и социальные сети зарабатывают на вашей тревоге (плохие новости лучше продаются): их задача заставить вас проводить как можно больше времени на их ресурсах. Нельзя допустить, чтобы вашей жизнью управляли редакторы новостных лент. Отключите push-уведомления для новостей в мессенджерах, отмените подписку на новости сайтов, удалите приложения социальных сетей с телефона.

3. Вагонные споры последнее дело

Предоставьте право спасать мир Брюсу Уиллису. Прекратите воевать в комментариях к постам. Бывают времена, когда людей невозможно ни в чем убедить. Чтобы они начали воспринимать язык доводов и аргументов должно пройти время. Сейчас просто никто не хочет слышать друг друга.

4. Держите телефон подальше от себя

Если смартфон ваш единственный собеседник и вы начинаете день с того, что заглядываете в экран - это очень плохо. Найдите людей-единомышленников с которыми вы можете общаться, обсуждать важные для вас события. Избавьтесь от привычки читать новости на ночь.