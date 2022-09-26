Россию просят об удобрениях, но делают это без уважения

Владимир Путин принял в сочинской резиденции главу Белоруссии Александра Лукашенко. Фото: REUTERS

Владимир Путин принял в сочинской резиденции главу Белоруссии Александра Лукашенко. Президент напомнил: изначально встреча планировалась еще две недели назад, на саммите ШОС в Самарканде. Но тогда у российского лидера было столько дел, а обсудить надо так много, что беседу решили отложить на потом.

Про частичную мобилизацию Владимир Владимирович не сказал ничего. Только упомянул "вопросы, касающиеся ситуации в регионе". Экономика – главное, ради чего встретились политики. Путин перечислил основные темы встречи:

- Работа в рамках строительства Союзного государства, наши планы в области химии, продовольствия, удобрений. До сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки особенно в развивающихся странах крайне нуждаются в этой продукции, - констатировал президент.

Лукашенко в ответ заверил, что в строительстве Союзного государства "срывов почти нет". А вот экономическая блокада Москвы и Минска со стороны ЕС вряд ли получится.

- Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Просто надо принимать ответственные решения, - заявил Александр Григорьевич.

- И с уважением к нам относиться! – поддержал Путин.

- А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне! – добавил белорусский лидер.

В конце Лукашенко сказал, что "унижений никто не потерпит".

Но в условиях текущей экономической ситуации полностью отказаться от подобной продукции на Западе просто не смогут.