В Минобороны сообщили о ликвидации 295 участников вооруженных формирований Украины за сутки.

В Минобороны сообщили о ликвидации 295 участников вооруженных формирований Украины за сутки. Это то, что подтверждено данными объективного контроля. Понятно, что жертв намного больше.

О потерях ВСУ на прошедшем брифинге рассказал журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации в 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригадах ВСУ потери составили 120-ти военнослужащих убитыми и ранеными, в Святогорске на пункте временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований ликвидировано до 100 боевиков, в 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. В Очакове на базе 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены до 50-ти боевиков, 10 единиц военной техники и более 2000 артиллерийских снарядов».

По словам генерал-лейтенанта ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражено: 5 пунктов управления ВСУ, 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины. Он стал 302 боевым самолетом ВВС Украины, что уничтожен с начала проведения специальной военной операции.

Силы ПВО Минобороны России уничтожило в небе Донбасса 13 беспилотников, 19 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районе Антоновского моста, а также населенных пунктов Сватово Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области.

Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Хотя, уже артиллерия ВСУ сама старается стрелять мимо. Нервы ведь тоже не железные...

Так за последние сутки артиллеристы ВСУ из Марганца и Никополь выпустили 25 снарядов по дачному поселку «Волна», что находится рядом с атомной электростанцией. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

302 - самолета.

155 - вертолетов.

2087 - беспилотных летательных аппаратов.

377 - зенитных ракетных комплексов.

5114 - танков и других боевых бронированных машин.

845 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3417 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5904 - единицы специальной военной автомобильной техники.