Импорт алкоголя упал в два раза. Что будут пить россияне на Новый год

Ритейлеры предупреждают: полки с виски, коньяком и шампанским могут опустеть к Новому году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДО БОЯ КУРАНТОВ ШАМПАНСКОГО НЕ ХВАТИТ

За три летних месяца поставки импортного алкоголя упали более чем в два раза, а некоторые напитки вообще исчезли с прилавков. Например, практически полностью (на 95%) прекратился импорт игристых вин из региона Шампань, на 70% снизились поставки виски, на 60% - французского коньяка и импортного пива — такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Некоторых популярных у россиян спиртных «иномарок» уже днем с огнем не найти. Ассортимент крепкого алкоголя в крупных сетях сократился в два раза, импортного пива – на 40%, вин и ликеров – на треть. А к Новому году заграничных напитков станет еще в два раза меньше.

- Заместить ушедшие бренды, в первую очередь, в категориях, по которым не налажено производство в России и отсутствует сырье, невозможно, - убежден глава АКОРТ Игорь Караваев. - Большинство потребителей предпочитают конкретные категории напитков, конкретные бренды, и трудно сказать, смогут ли они переключиться на другие. Но есть серьезные опасения, что потребитель, не найдя привычную категорию или бренд в легальной точке продаж, будет искать их в нелегальном канале.

СПАСЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Какой же выход? Такой же, как и в отношении всех других импортных товаров, отлученных от российского потребителя из-за санкций, - параллельный импорт.

- Минпромторг уже внес на одобрение правительства список из 100 наименований виски, коньяков, шампанского, джина и других напитков, - рассказали в АКОРТ.

Параллельный импорт позволит закупать алкоголь за границей у посредников и привозить в Россию без согласования с производителем.

- Странно, что так долго не вводят параллельный импорт на крепкий алкоголь, - сказал генеральный директор аналитической компании Infoline Иван Федяков. - Ритейлеры не раз обращали внимание властей на то, чтобы разрешили ввоз, потому что по ряду категорий напитков мы не можем произвести отечественный аналог.

Согласен с ним и другой авторитетный эксперт.

- Эта ниша, которую невозможно восполнить внутри страны или с помощью импорта из дружественных стран, - сказал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. - Да, некоторые марки рома, например, можно закупить в Индии, производят его и в России, как и джин, и виски. Для недорогого сегмента это нормально, но есть напитки, которые никак нельзя заменить — например, текилу, дорогие сорта виски и рома, многочисленные биттеры. Если с этими товарами возникли проблемы, и производители ушли с российского рынка, то ничего не мешает нам разрешить и наладить параллельный импорт, как это делается в других сферах, где существуют такие же проблемы.

ЧЕМ ОПАСЕН ДЕФИЦИТ

У некоторых потребителей возникает опасение, а не хлынет ли на наши прилавки под видом параллельного импорта какая-нибудь некачественная продукция. Однако такие опасения лишены оснований.

- Алкоголь завозится по отработанной стандартной схеме - вся продукция, поступающая на рынок, проверяется, проходит маркировку ЕГАИС, - говорит президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. - Этот контроль максимально отсекает нелегальный алкоголь. В свое время все эти дорогостоящие системы вводились ровно для того, чтобы любой проверяющий и даже потребитель мог бы выяснить историю происхождения каждой бутылки.

По мнению эксперта, говорить, что параллельный импорт будет способствовать проникновению контрафакта, в корне неверно. Наоборот.

- Если завтра, например, мы введем сухой закон, то нелегального алкоголя будет даже больше, - продолжает Максимов. - Потому что чем сильнее дефицит и выше цены, тем привлекательнее становится контрафакт. А если на прилавках будет много продукции по доступным ценам, то производителям контрафакта будет просто невыгодно этим заниматься — риск окажется несопоставимым с возможными прибылями. Так что не вижу никаких резонов, чтобы ограничивать параллельный импорт или бороться с ним.

ЕСЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ МЕР, ПОДДЕЛОК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Параллельный импорт на крепкий алкоголь нужно не просто вводить, а вводить немедленно. В условиях провала рынка качественного импортного алкоголя на прилавки уже хлынули потоки поделок.

- Сейчас, когда по ряду позиций товары известных брендов исчезают из магазинов, и их становится все труднее купить, начинает расти контрафакт, - предупреждает гендиректор Infoline Иван Федяков. - Причем, речь не о контрабанде качественного алкоголя, а именно о подделках. Этот товар начинает попадать на полки иногда даже без акцизов, что архиопасно — мы регистрируем такие вещи. Такой продукт может угрожать здоровью и жизни потребителя. Если срочно не принять мер, эта крайне негативная тенденция значительно усилится к новогодним праздникам, когда у нас потребление алкоголя резко возрастет, а качественного алкоголя станет еще меньше. Его место и займет дешевый суррогат.

Каналы поставки контрафакта отработаны еще с 2015 г., продолжает Федяков.

- Это Казахстан и Белоруссия, граница с этими соседними государствами наименее защищена, - говорит эксперт. - Далеко не факт, что по этому пути будет поступать контрабандный, но качественный алкоголь. Хотя внешний вид может быть вполне нормальным — все марки на месте и полиграфия высокого уровня. Будет поступать фальшивка — потому что она дешевле и даст больше прибыли организаторам нелегального бизнеса. Другой канал контрафакта — это нелегально работающие в промышленных масштабах предприятия в некоторых регионах России. И третья категория — что-то непотребное, разлитое в ближайшем к магазину подвале. В любом случае после употребления контрафакта можно оказаться в больничной палате.

Вот к каким последствиям может привести затягивание с разрешением параллельного импорта алкоголя.

- Как писал известный английский экономист Адам Смит, спрос рождает предложение, - напомнил Федяков. - Спрос на импортный алкоголь никуда не делся, люди, которые привыкли потреблять такие напитки, будут и дальше продолжать это делать. И если для них не будет нормального качественного предложения, то они могут стать жертвами производителей различных фальшивок и суррогатов.