Песков надеется, что все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Указ президента о частичной мобилизации на местах частично, но не повсеместно, конечно, выполняют с ошибками, - рассказал официальному представителю Кремля в понедельник, 26 сентября, журналист «Комсомольской правды». - Я разговаривал с главой Якутии Айсеном Николаевым. У них в республике вернули из воинских частей более 50 человек, которых призвали ошибочно. И Валерий Фадеев, глава СПЧ, тоже рассказывал «Комсомолке», что есть даже случаи, когда в регионах возвращают до 70 человек, потому что очень формально относятся некоторые - частично - к этому очень важному делу. В курсе ли президент, знают ли об этом в Кремле? Какие собираются принимать меры? Только не отправляйте меня, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, в Минобороны…

- Нет, я не отправляю.

Хотя, хочу напомнить вам соответствующий пункт Указа о том, что именно Министерство обороны обеспечивает эту работу.

И после определений Министерством обороны, высшие должностные лица субъектов федерации отвечают за набор.

Действительно, есть случаи, когда Указ нарушается. В этих регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации.

Активную и очень нужную работу проводят и наши отечественные журналисты, и представители общественных организаций, и общественные организации. И это очень важно.

Информация доводится и до руководства регионов, и в Министерство обороны.

И вот эти случаи - несоответствия нужным критериям - устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены.