Импортных пылесосов осталось на пол года

Игорь Ремез, основатель компании REMEZ air. Фото предоставлены пресс-службой бренда REMEZ air

Как и предсказывали эксперты еще в Марте доступная бытовая техника известных брендов стремительно исчезает с полок магазинов. В частности это коснулось современных пылесосов, которые еще «висят» на витринах, но на складах образовался дефицит. Процесс параллельного импорта начинает налаживаться (это когда бренд ввозят без разрешения правообладателя), но техника приходит уже со значительным ростом в стоимости из-за увеличения количества посредников, участвующих в процессе доставки и растущих затрат на логистику.

Могут ли российские производители закрыть потребности покупателей? Чем бытовая техника компаний, которая еще вчера была не на слуху, может быть лучше известных брендов? И чего ждать в будущем? Журналист комсомолки прошлась по магазинам в поисках пылесосов и поговорила с основателем компании REMEZ air Игорем Ремезом.

- Игорь, я прошла по магазинам и техника еще есть в наличии, но ассортимент значительно сузился, а цены подросли. Какая перспектива ждет рынок бытовой техники?

- Рынок находится в стадии адаптации. Почти все известные крупные мировые бренды либо ушли «наглухо» закрыв свои представительства и поставки, либо сильно сократили ассортимент товаров. Как долго это продлится никто не знает. Параллельный импорт техники имеет свои нюансы: не все бренды в него вошли и удлинение цепочек поставок также отражается на цене конечного товара. По старым ценам любимую бытовую технику мы вряд ли скоро увидим.

- Как люди относятся к отечественным брендам?

- Известные бренды по-прежнему в приоритете, они создавали свой имидж и репутацию годами, вкладывали огромные средства в повышение узнаваемости. Но тенденция последних лет радует – покупатели стали лояльнее к новым производителям. По данным исследований уже до 60% покупателей готовы рассматривать новый бренд бытовой техники. Но мы по прежнему не слишком патриотичны в этом плане. Например, в США 90% покупателей выбирают так называемые domestic brands (свои отечественные бренды), которые могут быть не слишком известны в других странах. Сейчас в руках российских брендов есть все возможности завоевать доверие и любовь своих покупателей.

Моющий пылесос AquaStream RMVC-551. Фото предоставлены пресс-службой бренда REMEZ air

- А у нас есть возможности для этого?

- Технологии становятся доступными для производителей. Теперь не только известные бренды могут их себе позволить. Более того, крупные производители несут большие расходы и им нужны сверхприбыли, они удешевляют компоненты, а молодые компании борются за внимание покупателей и способны предложить товар не хуже, но даже лучше по качеству. Компании, занимающиеся НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) готовы продать свои компетенции и обеспечить быстрые результаты под заказ. Наша компания уже имела опыт работы по такому принципу и мы остались довольны результатами. Сами технологии становятся дешевле. На это влияет количество инструментов для производства этих технологий – развитие международных онлайн коммуникаций, инвестиций и так далее. Если раньше только несколько фабрик могли производить смартфоны, то сейчас их в Китае сотни.

- Значит ли, что бытовая техника в Китае тоже лучше?

- Техника китайских брендов по технологичности и дизайну уже обгоняет, так называемые, глобальные бренды. Кроме того Китай продолжает собирать на своих заводах технику для иностранных брендов, умело используя их разработки, адаптируя и совершенствуя их. Но в Китае большой внутренний рынок сбыта и разные требования к технике в зависимости от рынка сбыта. Например, техника известного бренда, поставляемая в США и Европу может отличаться по качеству от той, которая поставляется, например, в Индию. Модель и дизайн могут быть почти одинаковыми, а компоненты и, соответственно, срок службы разными. Вообще у российского потребителя отношение к китайской продукции, как от любви до ненависти – один шаг. В СССР китайские товары любили и уважали, а в 2000e это стало не престижно, все переключились на европейское. Но те, кто побывал хотя бы в одном из мегаполисов Китая, поняли, что сейчас Европа – это прошлое, а Китай - будущее.

- То есть российским брендам надо конкурировать с китайским? И смогут ли российские производители закрыть потребности покупателей?

- Конкуренция была двигателем прогресса еще недавно. Сейчас успех кроется в симбиозе. Российские производители, да и американские никогда не смогут восстановить производственные объёмы в громадных масштабах по примеру Китая. Даже если сборка российская – компоненты китайские. Та же Турция производит свою технику на основе китайских компонентов. Простое решение – адаптировать свою технику под потребности внутреннего рынка, сотрудничать с китайскими фабриками, выборочно использовать общие технологии, частично использовать свои, но очень аккуратно, потому что китайцы их заберут. Сегодня как никогда можно быстро запустить любое производство – современное технологичное оборудование может размещаться в Китае, США, России – да хоть на Луне - вопрос в стоимости и целесообразности. Если российские производители начнут чувствовать поддержку и одобрение со стороны покупателей, они точно будут продолжать развитие отрасли.

- Сотрудничество может быть более полезным, чем конкуренция. Так делаете вы?

- Что касается нашей компании – у нас свой путь. Мы выбрали его осознанно. Начну с того, что одним из наших первых направлений развития было глубоко научное. Мы сотрудничали с компанией Seoul Viosys, которая выпустила первый в мире безопасный светодиод, созданный отцом всех современных светодиодов - нобелевским лауреатом Сюдзи Накамура. Вкратце - суть в том, что в светодиодах, созданных, на дорогом и уникальном фиолетовом кристалле отсутствуют синие пики и провалы в спектре света, вредоносные для зрения и циркадных ритмов. О вреде синего излучения от смартфонов и экранов слышали уже многие. Но решать эту проблему оказалось никому не интересно. Наша компания REMEZ Light занималась изучением проблем искусственных источников света. Мы потратили много денег на спонсирование научных исследований и стали первыми, кто решился на массовое производство источников света на безопасных светодиодах SunLike. Мы использовали только дорогие надежные компоненты из Южной Кореи и передовые технологии. Однако опередили потребности рынка. 3 года назад наши лампочки оказались нужны только глубоко подкованным в этой области покупателям. 99% покупателей выбирали обычные светодиодные лампочки, которые были дешевле.

Тестировочная зона пылесосов REMEZ, МЕГА Химки. Фото предоставлены пресс-службой бренда REMEZair.

- А чем компания занимается сейчас?

- Сейчас мы настроены делать полезный продукт на основании потребностей покупателей – такой пользу которого можно увидеть наглядно. И мы уже делаем его. Сейчас у нас снова отличная команда – российские инженеры вместе с коллегами из восточной Германии работают над бытовой техникой для уборки и чистоты воздуха. У меня большая семья, трое детей. Двое чувствительны к пыли, пыльце. Поэтому логичным продолжением нашей компании стало создание устройств для улучшения качества воздуха: в начале пандемии это были многофункциональные очистители воздуха с уникальными бактерицидными корейскими светодиодами Violeds и фотокаталитическими фильтрами. Эту технологию компания NASA успешно применяла в 2018 году на Международной Космической Станции для обеззараживания воздуха и воды. К сожалению, параллельно появилось много компаний, которые ставили обычные светодиоды и писали, что они обеззараживают воздух. Мы не разделяем такой подход. С середины 2021 года а линейке REMEZ air появились мощные мойки воздуха, интегрированные в корпус климатических комплексов, а осенью 2021 года мы выпустили первую линейку пылесосов.

- У вас очень сфокусированный сегмент бытовой техники. Почему?

- Мы видим задачу создания самой эффективной техники в своей категории и сегменте. Прежде всего потому, что проблема грязного воздуха растет. Во всем мире сейчас идет устойчивый рост спроса на устройства для очищения воздуха. Грязный воздух является триггером многих болезней – от болезней дыхательной системы до психических заболеваний. То есть недостаточно вести просто здоровый образ жизни, важно, каким воздухом дышит человек. Если будущая мама дышит воздухом с высоким содержанием пыли и загрязняющих веществ, у ребенка могут возникнуть врожденные проблемы со здоровьем. Международные исследования показывали, что воздух в помещениях может быть в несколько раз грязнее, чем на городской улице. Если на улице защититься проблематично, то в стенах дома на качество воздуха можно влиять. Мойки воздуха в этом плане очень эффективны – они не только моют воздух, но и увлажняют его. В отопительный сезон пыли больше, но если влажность в пределах 45-60%, та редкая пыль, которая не попала в фильтр мойки все равно не будет летать в воздухе, она тяжелеет и оседает. Ее можно легко собрать и она уже не попадет в легкие. А против аллергенов и формальдегидов эффективны очистители воздуха с комбинированными HEPA фильтрами. Конечно, многое зависит от воздухообмена устройство, чем он выше, тем лучше будет качество очистки воздуха при наличии идентичных фильтров.

- У меня нет мойки воздуха и я пока не планировала вносить ее в список нужной техники, я провожу влажную уборку после того, как пропылесошу. Мы как раз инициировали статью, потому что запрос на пылесосы растет, а полки пустеют, расскажите о пылесосах?

- Конечно. Например, Вы проводите влажную уборку, после того как пропылесосите. Но это можно делать и одновременно. Это продукт, над которым мы тщательно работали в течение года, а идеи появились весной 2020, когда мы все сидели по домам – удаленно работали, а наши дети учились.

Моя супруга Наталья любит заниматься домом и детьми, но в тот период, когда все процессы фактически были сконцентрированы в стенах дома, она попросила о помощи. Уборки стало в 3 раза больше. Особенно это было видно по состоянию полов. Если раньше влажная уборка требовалась раз в 3-4 дня, то в тот момент она стала необходима буквально ежедневно. И мы приобрели беспроводной моющий пылесос американского бренда. Пылесосов такого типа просто не было у других производителей. Сначала он вызвал неописуемый восторг. Залил в воду в бак и кати. Весь мусор, пыль, остатки каши на полу – он все собирал и параллельно мыл пол. А через несколько дней мы уже думали, что идея крутая, а реализация могла быть лучше. Благодаря этому получился наш моющий пылесос AquaStream. В нем отсутствуют недостатки американской модели, такие как неповоротливый дизайн, тяжелый корпус, небольшая ёмкость аккумулятора, переувлажнение поверхностей. AquaStream стал очень популярен буквально за несколько месяцев. Люди были очень воодушевлены тем, что беспроводной пылесос способен отлично помыть пол и потом еще и сам качественно очистить валик, которым он собирал весь этот противный мусор. Не нужны ведра, тряпки перчатки. А сам корпус очень легкий – всего 3.9 кг, и он отлично катается по полу.

- Видно, как вы им довольны.

- Я доволен тем, что им довольны покупатели и он улучшает их быт. Первые продукты мы всегда тестируем семьями наших коллег и друзей и, если получаем восторженный отклик, запускаем в массовое производство. И мы не останавливаемся, поэтому скоро будут новые устройства.

Магазин REMEZ, МЕГА Тёплый Стан. Фото предоставлены пресс-службой бренда REMEZair.

- Если смотреть объективно, что нужно российским компаниям, чтобы полюбиться покупателям так же, как, например Samsung?

- Samsung крупнейшая южнокорейская компания, основанная в далеком 1938 году. У них был долгий путь и они молодцы. Ежегодно только в США они тратят до 2.5 миллиардов долларов на рекламу. Но, при этом, лидерами продаж бытовой компьютерной техники и электроники в США остаются американские отечественные бренды – Kitchen Aid, TupperWare, Apple, Dell. Хотя китайские бренды их обгоняют и по качеству и по лояльной ценовой политике. Российским компаниям для роста нужна стабильность и открытость. Сейчас доверие можно завоевать только гарантиями и честными обязательствами перед покупателями. Иностранные компании не только покинули рынок, они забрали свои гарантийные обязательства. Вы остаетесь наедине со сломанным компьютером Dell, как я сейчас. Теперь это просто кусок железа. Международная гарантия и «надежность» бренда испарились.

- То есть российским компаниям надо быть ближе к покупателям?

- Главное – делать качественный продукт и нести за него ответственность. Это выражается и в гарантийных обязательствах, качестве сервиса и контактах с покупателями через обратную связь.

Оффтоп: Кстати я тоже люблю Samsung, их смартфоны. И тоже огорчен. Но пылесосы мы точно уже делаем на их уровне. Например, наша линейка MultiClick Pro. У нас есть даже то, чего нет у них (улыбается).

- И стоимость тоже как у Samsung?

- Нет, стоимость такой модели MultiClick Pro. Можно озвучить цифру? Нет? Точно в 4 раза ниже, а сейчас, наверное, в 6 раз ниже.