Наш ответ американцам: Володин прилетел в Баку укреплять дружбу с южным соседом

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

…Как будто это было вчера. 22 февраля вместе с депутатами Госдумы я вылетал освещать их рабочий визит на Кубу. И напротив нашего самолёта в столичном аэропорту стоял спецборт президента Азербайджана — Ильхама Алиева. Он в тот день прибыл в Кремль, подписал Декларацию о союзническом взаимодействии между двумя государствами.

А всего через двое суток наступил «день Z». Конечно, саммит с Алиевым готовился сильно заранее, и подписание исторического документа, укрепившего наш южный тыл перед СВО, — просто совпадение. Хотя и многозначительное.

И вот — семь месяцев спустя, 26 сентября, накануне нового этапа спецоперации, наши депутаты во главе с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным вновь летят с визитом по линии парламентской дипломатии. На сей раз — в Азербайджан.

Кто-то спросит: а зачем вообще все эти командировки, протокольные мероприятия? Ну, всё познается в сравнении. В эти же недели, в середине сентября, в одну из соседних закавказских столиц прилетела спикер Палаты Представителей США — Нэнси Пелоси. И сразу как по заказу: обострение между Арменией и Азербайджаном в районе Зангезура, массовые беспорядки в соседнем Иране. Тоже, вроде бы, совпадения. Но уж очень показательные!

А наш спикер Володин, наоборот, со своей парламентской дипломатией привозит только стабильность:

— Отношения России и Азербайджана успешно развиваются во многом благодаря усилиям наших президентов, — говорит Вячеслав Викторович на встрече с коллегой-председателем азербайджанского Милли Меджлиса — Сагибой Али гызы Гафаровой.

И добавляет, что Государственная Дума будет работать над законодательным обеспечением для реализации той самой Декларации о союзническом взаимодействии двух стран.

— Азербайджан и Россию связывают многовековые узы добрососедства, — констатирует Сагиба Гафарова. — В Азербайджане бережно относятся к русскому языку и русской культуре, действуют 347 средних школ и 27 вузов с русским образованием. В нашей стране свободно функционирует Русская Православная Церковь — здесь, самая большая община на Южном Кавказе, 120 тысяч человек.

— Ваше внимание к русскому — это крайне важно, чтобы развивать коммуникацию. Мы сейчас обсуждаем создание здесь русской школы в соответствии со стандартами Российской Федерации. Всё это делает наши отношения более крепкими, — отвечает Володин.

И предлагает целый пакет инициатив: перейти к взаимодействию на уровне профильных комитетов Думы и Меджлиса, а также провести парламентскую конференцию стран Каспийского моря. Этот внутренний бассейн, как известно, объединяет пять стран, но сторонние западные игроки очень хотели бы принести сюда своё «видение демократии».

В разгар визита всех потрясает известие о трагедии — массовом убийстве в ижевской школе №88. Как раз в этот момент депутаты Госдумы возлагают траурные цветы к Аллее Шахидов — бакинскому мемориалу жертвам войн. И так выходит, что они склоняют головы и в память наших детей. Ведь те — тоже жертвы войны с международным терроризмом…

И возвращаясь к началу. Первый же пункт Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном гласит: «Обе стороны уважают территориальную целостность друг друга». Получается, Москва признаёт недавнее присоединение Нагорного Карабаха к Азербайджану, а тот — Донбасс и Новороссию?

Пока об этом говорить слишком рано, референдум о присоединении к России двух народных республик и двух областей продолжается. Но очевидно: в тот же день, когда США и ЕС устраивают из-за этого плебисцита очередную истерику и требуют «ещё сильнее изолировать Россию на международной арене» — Южный сосед принимает нашу делегацию на высшем уровне. Наверное, в такой ситуации и познаются настоящие союзники.